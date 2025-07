Více AI, více moderních funkcí, to jsou lákadla chystaných Realme 15 (Pro)

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Realme již intenzivně propaguje nadcházející řadu Realme 15. Ta tradičně zamíří do střední třídy a tentokrát, minimálně zpočátku, se dočkáme jen dvou modelů. Jmenovitě půjde o Realme 15 a Realme 15 Pro.

Výrobce na svých indických stránkách (viz facebook.com) zmiňuje, že vše, co bylo dříve Plus, bude nově Pro. To lze vyložit tak, že funkce loni dostupné ve variantě Pro+, se objeví již ve verzi Pro. Zda se v letošním roce dočkáme varianta Pro+ není v tuto chvíli zřejmé.

Novinky jsou zmiňovány se sloganem „AI Party Phone“, z čehož lze usuzovat, že celé prostředí bude protkána různými funkcemi spjatými s umělou inteligencí. Patrný je také důraz na fotografické schopností, kdy by novinky tedy měly vynikat ve focení v různých podmínkách. Konkrétní však Realme není.

Je nasnadě, že se Realme bude chtít snažit budoucí zájemce o nový telefon ve střední třídě zaujmout. Novinky Realme 15 a Realme 15 Pro se představí velmi brzy, zřejmě v horizontu nejbližších týdnů. Nejprve pro indický trh, ale rozhodně je zde naděje na dostupnosti i na českém trhu.