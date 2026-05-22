mobilenet.cz na sociálních sítích

Velký návrat zakřivených displejů? Apple je má nasadit v iPhonech 19 Pro

Michal Pavlíček
7
Velký návrat zakřivených displejů? Apple je má nasadit v iPhonech 19 Pro
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Oba modely by měly mít zakřivený displej po všech stranách
  • Je nasnadě, že Apple inspiruje i další výrobce

V současné době najdete na trhu takřka výhradně telefony se zcela plochým displejem. Na tomto stavu se však poměrně zanedlouho může mnohé změnit. Objevují se spekulace (viz weibo.com), že Apple v přespříští generaci iPhonů nasadí zakřivený OLED panel ze všech čtyř stran. Jednalo by se o modely iPhone 19 Pro a iPhone 19 Pro Max, které by mohly spatřit světlo světa v průběhu roku 2027.

Apple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 ProApple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Na celou obrazovku
Současný Apple iPhone 17 Pro má plochý displej

Zakřivené telefony byly v módě před několika lety a pokud by je nasadil Apple, je velmi pravděpodobné, že především čínští výrobci se k nim opravdu velice rychlé opět vrátí. Kdy se případně těšit? Pokud by byly zmíněné iPhony představeny v září 2027, konkurence z Číny odpoví zřejmě v horizontu několika měsíců.

Velký letošní trumf Applu? iPhony 18 Pro by měly lákat agresivní cenou
Přečtěte si také

Velký letošní trumf Applu? iPhony 18 Pro by měly lákat agresivní cenou

V souvislosti s rokem 2027 je však potřeba zmínit, že uběhne 20 let od uvedení vůbec prvního iPhonu. Z tohoto důvodu může mít Apple v rukávu zásadnější novinka, ať už jde o vzhled, termín představení a nakonec i pojmenování samotného modelu. Dočkat se tak můžeme třeba rovnou iPhonu 20 či jiného označení, kdy Apple nebude zcela ctít číselné pořadí.

weibo.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Hehe. Sotva se toho většina zbavila, tak to budou kvůli jabku vracet. 😀 Osobně mi to nevadí. Už mě nudí všechny ty stejný a hranatý placky s mizernou ergonomií. Fólie ani skla nepoužívám.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
David Rajtr
David Rajtr
Bože jen to ne. Zakřivený displej je hrůza.
Odpovědět
Petr Zitka
Petr Zitka
Apple, technologický inovátor 😀
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze