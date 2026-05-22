Velký návrat zakřivených displejů? Apple je má nasadit v iPhonech 19 Pro

V současné době najdete na trhu takřka výhradně telefony se zcela plochým displejem. Na tomto stavu se však poměrně zanedlouho může mnohé změnit. Objevují se spekulace (viz weibo.com), že Apple v přespříští generaci iPhonů nasadí zakřivený OLED panel ze všech čtyř stran. Jednalo by se o modely iPhone 19 Pro a iPhone 19 Pro Max, které by mohly spatřit světlo světa v průběhu roku 2027.
Zakřivené telefony byly v módě před několika lety a pokud by je nasadil Apple, je velmi pravděpodobné, že především čínští výrobci se k nim opravdu velice rychlé opět vrátí. Kdy se případně těšit? Pokud by byly zmíněné iPhony představeny v září 2027, konkurence z Číny odpoví zřejmě v horizontu několika měsíců.
V souvislosti s rokem 2027 je však potřeba zmínit, že uběhne 20 let od uvedení vůbec prvního iPhonu. Z tohoto důvodu může mít Apple v rukávu zásadnější novinka, ať už jde o vzhled, termín představení a nakonec i pojmenování samotného modelu. Dočkat se tak můžeme třeba rovnou iPhonu 20 či jiného označení, kdy Apple nebude zcela ctít číselné pořadí.
