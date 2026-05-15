Velký letošní trumf Applu? iPhony 18 Pro by měly lákat agresivní cenou

Zatímco výrobci Android telefonů bojují s rostoucími náklady na komponenty, Apple se chystá k tahu, který mu může zajistit drtivou výhodu na trhu s telefony pro přelom let 2026 a 2027. Podle analytika Jeffa Pu, jehož cituje server Android Headlines (viz androidheadlines.com), plánuje Apple pro letošní podzim agresivní cenovou strategii. V praxi to znamená, že i přes globální nárůst cen pamětí a drahý 2nm výrobní proces čipu A20 hodlá Apple udržet základní ceny modelů 18 Pro a 18 Pro Max na stejné úrovni jako loni.
Pokud by se informace potvrdily, iPhone 18 Pro by na českém trhu mohl stát v základní 256GB verzi 32 990 Kč, zatímco jeho větší bratr s přídomkem Max 34 990 Kč. Jde o ceny, za které se loni na podzim začaly prodávat modely iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max.
Pro Android konkurenci, jako je Samsung nebo Xiaomi, by šlo o neřešitelný rébus. Tito výrobci totiž kvůli maržím často musí promítat vyšší náklady přímo do koncových cen, čímž se jejich vlajkové lodě stávají méně dostupnými.
Apple pravděpodobně sníží náklady používáním levnějších hliníkových komponent namísto titanu a u základních modelů může dojít k mírnému osekání specifikací displejů. Hlavní zisk pak firma dožene u vyšších paměťových variant (512 GB a 1 TB), kde jsou marže tradičně nejvyšší. Současně ale ani Apple není zcela imunní vůči zdražování a pokud by situace trvala výrazně déle, promítne se zdražení pravděpodobně do další generace iPhonů.
