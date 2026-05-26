Designové zemětřesení u Apple? iPhone 20 Pro Max má přinést největší změny

Apple podle nejnovějších informací serveru Vietnamnet (viz vietnamnet.vn) připravuje projekt, který by mohl zásadně změnit podobu chytrých telefonů tak, jak je známe dnes. Nejedná se přitom o pouhé evoluční vylepšení, ale o nejradikálnější změnu designu od představení iPhonu X v roce 2017. Hlavní hvězdou této technologické revoluce se má stát iPhone 20 Pro Max, model plánovaný k oslavě 20. výročí od představení vůbec prvního iPhonu.
Displej, kam se jen podíváte
Hlavním pilířem chystaného redesignu je snaha o vytvoření zcela pohlcujícího displeje bez jakýchkoli vizuálně rušících elementů. Apple dlouhodobě směřuje k telefonu, jehož přední stranu bude tvořit výhradně obrazovka. U iPhonu 20 Pro Max by se tak uživatelé měli konečně dočkat integrace technologie Face ID a přední kamery přímo pod samotný displej. Hardwarový prvek současného Dynamic Islandu se přesune do softwarové roviny, čímž zmizí jakékoli fyzické průstřely či výřezy v horní části obrazovky.
Liquid Glass displej
Aktuálně se spekuluje o vcelku ambiciózním konceptu s názvem „Liquid Glass Display“ (volně přeloženo jako tekutý skleněný displej). Apple se v této oblasti nechal inspirovat vizuální estetikou operačního systému VisionOS pro chytré brýle Vision Pro.
Očekává se výrazně zakřivené sklo, které plynule přechází přes hrany telefonu. V maximální variantě by mohl Apple zcela odstranit tradiční kovové šasi a fyzická boční tlačítka určená pro korekci hlasitosti a odemykání. Ta by nahradily vysoce citlivé kapacitní dotykové plochy zabudované přímo v obvodovém skle s pokročilou hmatovou odezvou. Konzervativnější varianta, se kterou Apple experimentuje, nicméně počítá se zachováním velmi tenkého titanového rámečku, který by odděloval přední a zadní skleněný panel.
Ačkoliv vše vypadá velmi zajímavě a lákavě, inženýři z Cupertina před sebou mají řadu velkých překážek. Schování čelního fotoaparátu pod displej bez toho, aby utrpěla kvalita výsledných fotografií, je velmi komplikované, ačkoliv to už někteří výrobci v podstatě dokázali. Apple však rozhodně nebude chtít jít cestou kompromisů. Další možnou překážku představuje celková odolnost zařízení. Telefon tvořený téměř výhradně sklem vyžaduje zásadní robustnost, aby dokázal odolat běžným pádům a nárazům.
V tuto chvíli není samozřejmě známo přesné datum představení takového zařízení z řady iPhone. Ledacos však naznačuje ono blížící se 20. výročí od představení vůbec prvního iPhonu. To nastane už v příštím roce a Apple by tak zcela mohl přeskočit řadu iPhone 19 tak, aby právě iPhone 20 mohl přinést onu revoluční změnu, a to už v průběhu roku 2027.