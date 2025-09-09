Velký den pro Xiaomi se blíží. Vyhrajte špičkový fotomobil

Můžeme očekávat, že novinka naváže na úspěch svého předchůdce a nabídne špičkový fotoaparát, vysoký výkon a chytré funkce, které posunou zážitek ještě dál. Pokud se očekávání potvrdí, máme před sebou další bestseller, stejně jako tomu bylo u modelu Xiaomi 14T, který si mezi uživateli rychle získal oblíbenost.
Jak se zapojit do soutěže?
- Přejděte na stránku mp.cz/xiaomi-novinka
- Zadejte svůj e-mail
- Klikněte na Odeslat a jste ve hře
Soutěžit můžete necelé tři týdny a to do 24.9. do 14:00, kdy Xiaomi ukáže svou novinku celému světu. Výherce bude následně vylosován do pár dnů od ukončení soutěže a osloven skrze zadaný e-mail.
Sledujte premiéru živě
Po dokončení registrace do soutěže získáte rovnou přístup k novinkám ze světa Xiaomi a speciálním akcím, které jsou pro vás připraveny. Nenechte si ujít živé představení nového Xiaomi a sledujte ho živě 24. září ve 14:00 přímo na mp.cz/xiaomi-novinka.