Nejlevnějších 200Mpx, 120Hz a 100W. Redmi Note 15 Pro+ je skvělý a stojí 8 792 Kč

Zdokonalený bestseller
Řada Redmi Note od Xiaomi zpravidla patří k těm s absolutně nejlepším poměrem mezi cenou a výkonem a nová řada není výjimkou. Už základní Redmi Note 15 má čím zaujmout – nabídne lepší 120Hz AMOLED displej se špičkovým jasem až 3 200 nitů, vyšší odolnost IP66, výkonnější čipset od Snapdragonu, velkou 5 520mAh baterii, rychlejší 45W nabíjení a nakonec i slušný 108Mpx fotoaparát doplněný nově o 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv.
To vše za cenu jen 3 992 Kč (běžně 4 990 Kč) díky zaváděcí slevě, s roční bezplatnou opravou displeje a 3letou zárukou zdarma speciálně u Mobil Pohotovosti.
Nejlevnějších 200Mpx, 120Hz, 100W
Špičkovými parametry pak láká vrcholný Redmi Note 15 Pro+, na který navíc platí sleva až 2 198 Kč a získáte k němu horkovzdušnou fritézu Xiaomi za recenzi. Za cenu jen 8 792 Kč (běžně 10 990 Kč) jde totiž o nejlevnější telefon s 200Mpx fotoaparátem, 120Hz AMOLED displejem a 100W nabíjením. Skvělá je i obří 6 500mAh baterie nebo kombinované krytí IP68/IP69K, kdy se telefon nezalekne tlakové nebo horké vody.
U Mobil Pohotovosti si můžete cenu Xiaomi novinek srazit až o 2 000 Kč, a navíc k vybraným modelům získáte horkovzdušnou fritézu zcela zdarma jako dárek za recenzi. Obě nabídky platí do 18. 2. Pro studenty je navíc připravena 7% sleva po předložení ISIC karty. Jedině na mp.cz pak k telefonům dostanete i prodlouženou 3letou záruku zdarma.
- Redmi Note 15 od 3 992 Kč (sleva až 1 138 Kč)
- Redmi Note 15 Pro za 5 592 Kč (sleva 1 398 Kč)
- Redmi Note 15 Pro 5G od 7 192 Kč (sleva 1 798 Kč) + horkovzdušná fritéza
- Redmi Note 15 Pro+ od 8 792 Kč (sleva až 2 198 Kč) + horkovzdušná fritéza