Michal Pavlíček
Velikonoce u T-Mobile jsou o hledání vajíček přímo v aplikaci Můj T-Mobile
Fotografie: T-Mobile
  • Hledání vajíček začíná dnes a potrvá až do Velikonočního pondělí
  • Získat lze různé výhody, sladkosti či nakonec i nový telefon Pixel 10a

T-Mobile zahájil 23. března v aplikaci Můj T-Mobile velikonoční akci zaměřenou na sbírání sedmi virtuálních vajíček. Soutěž potrvá tři týdny a vajíčka se budou v rozhraní aplikace objevovat postupně každé pondělí, středu a pátek. Poslední vajíčko bude k dispozici na Velikonoční pondělí 6. dubna, přičemž všechna nalezená vajíčka zůstanou v aplikaci dostupná až do 10. dubna.

Za nalezení jednotlivých vajíček získají uživatelé slevové vouchery, sladkosti na prodejnách nebo přístup k nové hře. Aktivace posledního, sedmého vajíčka slouží jako registrace do tomboly o věcné ceny. Mezi hlavní výhry patří chytré telefony Google Pixel 10a, zájezd do Glasgow pro dvě osoby nebo pobyty v hotelech Imperial a Kouty.

T-Mobile roste. Hlásí více zákazníků i vyšší spotřebu dat
Přečtěte si také

T-Mobile roste. Hlásí více zákazníků i vyšší spotřebu dat

Právě dnes lze v aplikaci nalézt první velikonoční vajíčko a získat jednu z prvních výhod. Nemusíte se obávat, že by vám to trvalo příliš dlouho, operátor si totiž přímo v aplikaci přichystal nápovědu, která vás nasměruje, kde by bylo dobré začít hledat. Jakékoliv výhody se pak sdružují přímo v aplikaci Můj T-Mobile, takže je vždy přehledně uvidíte.

tisková zpráva
