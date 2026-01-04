Velikonoce slaví už i O2. Čeká vás třeba obří sleva na bezdrátový reproduktor

Operátoři rádi využívají různých svátků k tomu, aby svým zákazníkům přinesli určité výhody, bonusy a slevy. Blížící se Velikonoce nejsou výjimkou a připojuje se též O2, které přináší poměrně tradiční akci s kalendářem. Ten si můžete pamatovat třeba z předvánočního období, případně zkraje roku, kdy operátor slavil 20. narozeniny.
Tentokrát je kalendář o poznání kratší, má pouze 7 políček. Vztahuje se k Velikonocům a každý den tam na zákazníky O2 čeká nějaké překvapení. Nemusíte mít dokonce ani hlasové služby, postačí kupříkladu internet na doma a přístup k aplikaci Moje O2.
Počínaje 1. dubnem můžete otevřít první políčko, ve kterém se skrývá 500korunová sleva na bezdrátový reproduktor O2 Beam. Jde o základní a malý reproduktor s výkonem 5 W. Po slevě vás však vyjde jen na 99 Kč a netřeba dlouze váhat, že lepší nabídku na trhu aktuálně nenajdete. Pokud hledáte přenosný reproduktor na občasný poslech, jde o zajímavou volbu. V dalších dnech operátor láká na slevy na 5G telefony, příslušenství i další zařízení. Podmínkou je, že danou slevu musíte odhalit v daný den a následně využít do 15. dubna.