Veletrh CES 2022 bude. Plánuje se i osobní účast návštěvníků

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Celosvětová pandemie COVID-19 tvrdě zasáhla zažité pořádky v mobilním světě. Od loňského února byla zrušena drtivá většina veletrhů, které jinak probíhají za hojné účasti novinářů i široké veřejnosti. Náhradou byly on-line události, což se týkalo i letošního ročníku největší akce CES, která je obvykle pořádána v americkém Las Vegas. Na oficiálních stránkách se nově objevila pozvánka na nadcházející ročník, přičemž Gary Shapiro, generální ředitel CTA (Consumer Technology Association), vyslovil slova nadšení z toho, že se oblíbená akce opět navrátí do svého tradičního působiště.

Nadcházející ročník má proběhnout od 5. do 8. ledna, respektive v případě novinářské sekce ještě o dva dny dříve. Plány pořadatelů počítají i s návštěvníky z řad široké veřejnosti. Aktuálně to možná může vypadat nerealisticky, avšak prognózy jsou spíše optimistické, a to zejména z důvodu postupujícího očkování.

Veletrh CES 2022 nemusí být pomyslnou první vlaštovkou. Již v červnu má totiž proběhnout posunutý veletrh MWC 2021 v Barceloně, u kterého by již omezený počet návštěvníků rovněž nemusel být problémem. Vše samozřejmě za předpokladu, že bude pokračovat optimistický trend vývoje pandemie v Evropě.