Veletrh MWC 2021 odložen. Uskuteční se na přelomu června a července

Pandemie nového typu koronaviru mění zažité pořádky našich životů. Již v letošním roce dokázala zásadně změnit obvyklý řád věcí a například jednou z prvních akcí, která byla kvůli koronaviru zrušena, byl veletrh MWC 2020. O příštím ročníku se začalo hovořit již zkraje srpna, kdy bylo potvrzeno jeho konání. Zvažovalo se však, zda veletrh proběhne klasickou, či virtuální formou. Případně kombinací obojího.

Moving the Barcelona event to 28 June – 1 July 2021 allows the GSMA to contend with external circumstances related to COVID-19.



