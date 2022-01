NexMonitor a NexPad udělají z vašeho telefonu (přenosný) počítač

Fotografie: Nex Computers

Na veletrhu CES nevystavují pouze velké firmy, ale najdou se i méně známí výrobci příslušenství. Jedním z nich je i firma Nex Computers, která se snaží vejít do mezery na trhu, kterou zde nechali samotní výrobci mobilů. Jde o to, že výkon moderních smartphonů v mnoha případech postačuje i na to, aby zastoupil běžné kancelářské PC. Toho jsou si mnozí výrobci vědomi, a tak po připojení k externímu monitoru dostanete možnost vedle zrcadlení obrazu také provozovat operační systém telefonu v desktopovém rozložení. Typickou ukázkou je například DeX od Samsungu.

NexPad udělá z vašeho mobilu tablet.

Titíž výrobci ale na vás obvykle nechají vymýšlení a zařizování všech hardwarových detailů. Telefon je nutné kromě připojení k monitoru i napájet, stejně tak je potřeba řešit připojení externí klávesnice, myši a dalších periferií. Nemusí to být vždy bez problémů a kompromisů, což je také důvod, proč se tento způsob zatím příliš neuchytil. (Je zde samozřejmě celá další množina problémů ohledně kompatibility a dostupnosti softwaru.) A proto je zde NexMonitor, který se rychle a elegantně pokusí přetvořit váš mobil ve stolní počítač, a NexPad, který připomíná tablet, respektive konvertibilní zařízení.

NexMonitor spolupracuje i s Macem Mini a dalšími počítači.

NexMonitor vypadá jako klasický 27" monitor s rozlišením 2K nebo 4K, od ostatních ho však odlišuje kovová plocha na pravé straně, kam magneticky připevníte telefon. Máte ho tak neustále na očích. Kabel od telefonu připojíte dozadu, kde máte k dispozici spoustu dalších portů, a to včetně toho ethernetového. Vedle mobilních telefonů můžete připojit i Mac Mini nebo běžné PC.

Na podobném principu funguje i NexPad. I zde najdeme magnetickou plochu pod 12" displejem, kde bude odpočívat váš telefon, zatímco vy můžete pracovat na větší ploše. Nechybí integrovaný stojánek pro sledování obsahu, možnost připojení externí klávesnice a tato sestava se dá dokonce použít i jako druhý displej pro notebook, a to díky možnosti magnetického přichycení.

Zajímavou schopností NexPadu je možnost přichycení k notebooku.

Oba produkty se začnou prodávat v červenci. Cena NexPadu je stanovena na 249 dolarů (asi 6,5 tisíc korun s daní), větší NexMonitor pak přijde na 449 dolarů (asi 12 tisíc korun s daní). Prozatím běží předobjednávky, ale je nutné složit stodolarovou zálohu.