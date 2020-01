Ledové království, přepadení vlkodlaků a další hry zdarma

Vítám vás u FreeBoxu. Dnes vyrazíme do Ledového království, vyženeme vlkodlaky a vrhneme nůž.

FreeBox #235 – Skvělé hry zdarma

Disney Frozen Adventures

Pokud jste viděli v kině druhý díl Ledového království, možná máte chuť vydat se do země Arendelle i na mobilu. Nemusíte se navíc spokojit s několik let starou hrou Free Fall, v nové hře Adventures pomůžete Anně a Else s výzdobou hradu. A čekají vás i další úkoly a známé postavy. Základ je ovšem stále stejný. Prostě spojujete stejně barevné kameny. A víte co? Funguje to skvěle, animace jsou parádní a hraní vás zabaví na pěkně dlouho.

Stáhnout Disney Frozen Adventures

Silver

Silver je desková karetní hra s nápaditým tématem. Vaši vesnici přepadli vlkodlaci a jdou po těch nejvýše postavených vesničanech. Co tedy uděláte? Zbavíte se jich. Vyhraje ten, který skončí hru s nejméně hodnotnými kartami. Vtip je také v tom, že zprvu nevíte, které karty vlastně máte. V této mobilní hře si můžete zkusit zahrát ve dvou hráčích. Zpracování není dokonalé, ale princip funguje skvěle.

Stáhnout Silver

Hitty Knife

Dnešní díl zakončíme jednoduchou postřehovou hříčkou, která vás bude stejným dílem bavit jako iritovat. V této hře od Ketchapp máte jediný úkol, trefovat vrhacím nožem špalky. Třikrát se netrefíte a hra pro vás končí. Vedle běžného odemykání nových pestrobarevných nožů můžete investovat získané mince také do pasivních bonusům. Třeba si nechat zvětšit… nůž.

Stáhnout Hitty Knife

Podívejte se také na starší díly seriálu FreeBox, které běžně vydáváme v pátek ráno, abyste celý víkend měli co hrát. Najdete v nich vždy alespoň tři hry, přičemž na své by si měl přijít snad každý, ať už vás zajímá hraní akčnější/hloubavější, velké a grandiózní, nebo spíše krátké a oddechové.