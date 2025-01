Sníte o adaptéru s extra výkonem, který bez problémů dobije i nejnovější MacBook na 50 % kapacity během 30 minut? Pak vás pravděpodobně zaujme Apple 140W USB-C Power Adapter za necelé 3 tisíce korun. Jedná se o „cihličku“, na kterou se v dnešní recenzi podíváme podrobněji.

Pokud chcete jeden z nejvýkonnějších adaptérů na trhu, určitě se ve vašem hledáčku objeví i adaptér od Applu, konkrétně ten s označením 140W USB-C Power Adapter. Důvod je jednoduchý – na tuzemském trhu totiž nepořídíte výkonnější USB-C adaptér, který by měl pouze jeden USB-C výstup. Pořídit můžete alternativy s více konektory, ale jinak je adaptér od Applu takovým jednorožcem, jako vlastně již standardně.

Apple 140W USB-C Power Adapter je určen pro ty nejvýkonnější MacBooky – konkrétně mluvíme o 16" MacBooku Pro, ke kterému adaptér získáte v rámci základního balení. Pokud však adaptér chcete pro jiné účely, můžete si jej pořídit i samostatně.

Technické parametry Apple 140W USB-C Power Adapter

Výstup (USB-C): 140 W Materiál/barva lesklý plast/bílá Cena v akci od 2 090 Kč

Obsah balení: co to tu máme?

Nepřekvapilo nás, že ani u adaptéru za necelé 3 tisíce korun Apple nepřibalil USB-C kabel, natož pak třeba MagSafe kabel s USB-C. V úhledné krabičce tedy kromě adaptéru naleznete jen základní dokumentaci, nic víc.

Nelíbilo se nám bez kabelu

Konstrukční zpracování: použitelný i jako zbraň

Apple 140W USB-C Power Adapter je pořádný cvalík. Začneme ale designem a zpracováním – Apple je známý tím, že adaptéry nabízí jen v bílé barvě, 140W USB-C Power Adapter není výjimkou. Tělo je kompletně plastové, bohužel i kompletně lesklé, takže je magnetem na otisky prstů a vlasové škrábance. Poškrábat lesklý plast je opravdu velmi snadné, během chvíle tak adaptér vypadá, jako kdybyste jej měli několik měsíců, ne několik minut.

Adaptér se musí nejdříve složit – je totiž dodáván ve dvou částech, hlavní tělo a koncovka do sítě. Apple si tím zjednodušuje regionální pokrytí – adaptér je vždy stejný, v balení se mění jen koncovka do sítě. Výhoda je to však i pro vás, pokud například často cestujete, vždy si stačí vzít adaptér a vhodnou koncovku. Souprava cestovních adaptérů Apple obsahuje sedm zástrček do různých elektrických zásuvek po celém světě a vyjde na dalších 890 Kč.

Nabíječka má na těle však jen jeden jediný výstup, a to USB-C – adaptérem tak nabijete vždy jen jedno zařízení. Je to škoda, protože výkon je dostatečný na to, abyste jím nabili jak MacBook, tak iPhone.

Nutno si rovněž uvědomit, že adaptér je opravdu rozměrný a poměrně těžký – rozměry činí 96 mm × 75 mm (bez vidlic) × 28 mm a hmotnost činí 278 g. Je to tedy takové těžítko, které by šlo v případě potřeby použít i na sebeobranu. Adaptéru sice nelze upřít opravdu krásně zakulacené hrany, efektně vyražené logo a čisté provedení, téměř až puristické, které mají „jablíčkáři“ obecně rádi, ovšem jako celek působí spíš jako cihlička, než něco, čím byste se chtěli chlubit.

Problémem může být také umístění zástrčky do sítě – někdy si můžete překrýt další zásuvku, jindy bude adaptér ze zásuvky vyjíždět, protože je zkrátka příliš těžký.

Líbilo se nám velice čistý design

kvalitní zpracování

koncovky do sítě jde vyměnit

Nelíbilo se nám extrémně náchylný na škrábance

velký a těžký

v některých zásuvkách může překážet

pouze jediný výstup

Nabíjení: pozor na protokoly

Jak už víme, adaptér má jeden USB-C výstup, kterým dokáže dodat až 140 W. Adaptér podporuje USB Power Delivery (USB-PD) 3.1 (Extended Power Range), ale nepodporuje například protokol Quick Charge 3.0, rozšíření USB-PD v podobě PPS a ani další standardy rychlonabíjecích protokolů napříč výrobci. To znamená, že je ideální pro nabíjení MacBooku a třeba iPhonu, ale méně už pro nabíjení smartphonů jiných značek. Je to logické, prakticky každý výrobce má svůj standard – například Xiaomi má HyperCharge, Honor má SuperCharge, Realme zase SUPERVOOC. Ne vše je tedy o maximálním výkonu.

V případě adaptéru od Applu si můžete být jistí, že opravdu rychle dobije prakticky jen nejvýkonnější MacBooky. Například 16" MacBook Pro s procesorem M4 Max dobije během 30 minut na 50 %, což je u notebooku s baterií s kapacitou 100 Wh opravdu úctyhodné. Nutno poznamenat, že MacBook Pro 16 nabijete plným výkonem 140 W jen v případě použití MagSafe 3 kabelu, který je s MacBookem dodáván. USB-C kabelem takového výkonu dosáhnout nelze. Pokud kabel zničíte, náhradní s MagSafe 3 s délkou 2 metry vyjde v různých barvách na 1 490 Kč – to jen pro úplnost.

Apple 140W USB-C Power Adapter je samozřejmě zpětně kompatibilní i s méně výkonnými MacBooky, například MacBook Pro 14 nabijete za 30 minut na stejných 50 %, akorát nižším výkonem (USB-PD 3.0). Vyzkoušeli jsme pomocí adaptéru nabít i Xiaomi 14T Pro. Na pomoc jsme si vzali USB-C–USB-C kabel s délkou 1 metr, který podporuje až 125W nabíjení. Xiaomi 14T Pro se dokáže nabíjet pomocí protokolu HyperCharge rychlostí 120 W, ovšem tento protokol adaptér od Applu nepodporuje. Pokud připojíte nepodporovaný adaptér bez ohledu na protokol, můžete počítat s průměrnou rychlostí zhruba maximálně 30 W, což je i tento případ, zařízení totiž využívá pouze USB Power Delivery bez nadstavby HyperCharge. Na srovnání se můžete podívat v následující tabulce.

Dobíjení Xiaomi 14T Pro pomocí adaptéru HyperCharge a Apple 140W

Xiaomi 120W HyperCharge Apple 140W USB-C 10 minut 53 % 11 % 15 minut 74 % 17 % 24 minut 100 % 27 % 87 minut 100 % 100 %

Jinak řečeno, pořízení Apple 140W USB-C Power Adapter automaticky neznamená, že všechny moderní smartphony dobijete rychle, i pokud to „tabulkově“ zvládají, protože většinou využívají speciální protokoly (SUPERVOOC, HyperCharge, SuperCharge...), které podporují obvykle jen originální adaptéry od konkrétního výrobce. Dokonce ani moderní Samsungy, které nabízejí 45W nabíjení skrze USB Power Delivery (USB-PD) 3.0, nenabije adaptér od Applu plnou rychlostí, protože mu zase chybí rozšíření PPS (Programmable Power Supply), jež umožňuje flexibilnější a efektivnější řízení nabíjecího výkonu. Trochu nepořádek, co myslíte?

Líbilo se nám rychlé nabíjení MacBooků a iPhonů

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení zbylé elektroniky

Zhodnocení: jen pro jablíčkáře

Apple 140W USB-C Power Adapter je vhodný adaptér pro majitele těch nejvýkonnějších MacBooků, které potřebují vysoký napájecí výkon, v tomto případě vyšší než 100 W. Mluvíme o MacBooku Pro 16, který se vzhledem ke 100Wh baterii dokáže rychle nabíjet jen s adaptérem, který podporuje USB-PD 3.1, což Apple 140W USB-C Power Adapter splňuje. Pokud se však rozhodnete pořídit si adaptér od Applu pro nabíjení zařízení jiných značek, musíte si dát pozor na chybějící protokoly. Většinu smartphonů s podporou rychlonabíjení adaptér od Applu stejně nedobije vyšším výkonem než průměrných 27 W, takže kvůli tomu určitě nebudete pořizovat adaptér za téměř 3 tisíce korun.

Apple 140W USB-C Power Adapter musím pochválit za čistý design. Zamrzí však absence většiny protokolů a nepotěší ani to, že jde dobíjet jen jedno zařízení bez ohledu na výstupní výkon. Z tohoto důvodu jde o produkt, který je zacílený jen na úzké publikum.

Jedna pozitivní informace na závěr? Mobil Pohotovost aktuálně adaptér nabízí za 2 090 Kč, s kódem „sleva20“ získáte slevu dalších 20 %, celkem vás tak vyjde na 1 672 Kč, a to je cena o poznání příjemnější.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz