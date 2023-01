Uniká tajné Redmi Note 12 Turbo. Čím by mohlo zaujmout?

Fotografie: Xiaomi

Řada Redmi Note 12 byla představena již v minulém roce a očekává se, že se během prvního čtvrtletí objeví i na vybraných globálních trzích, ale její sestava zřejmě ještě není zcela kompletní. Debayan Roy na Twitteru totiž informoval, že je v přípravě ještě model Redmi Note 12 Turbo. Za poutavým názvem má stát telefon disponující zbrusu novým procesorem Snapdragon 7 Gen 2. O výkon tak telefon rozhodně nebude mít nouzi, navíc vás dokáže zlákat i 6,7" AMOLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí.

Redmi Note 12 Turbo :



• 6.67" FHD+ 120Hz OLED panel

😍 In-display fingerprint scanner

• Snapdragon 7 Gen 2

• 50MP + 8MP UW + Useless

• 5500mAh battery and 67W charging.



Via : Weibo — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) January 20, 2023

O fotoaparátech je známé to, že mají být na zadní straně tři. Hlavní s 50 megapixely a sekundární ultraširokoúhlý s 8 megapixely. Poslední snímač prozatím není zcela znám, ale zřejmě půjde jen o makro objektiv. Potěšit by mohla baterie s kapacitou 5 500 mAh, což slibuje velmi dobrou výdrž. Na nabití navíc nebudete čekat příliš dlouho, má být podporováno 67W drátové dobíjení.

Další informace ohledně výbavy Redmi Note 12 Turbo v tuto chvíli nejsou známé. Předpokládá se, že představení a následný prodej proběhne nejprve na čínském trhu a není vyloučeno, že globální dostupnost se ponese ve znamení změny značky. Pakliže by se novinka dostala i do Evropy, může to být klidně i pod u nás známou značkou Poco.