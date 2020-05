Uniká Motorola One Vision Plus. Výbava budí rozpaky

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Od uvedení původní Motoroly One Vision uplynul již rok, je tak nejvyšší čas na nástupce. Jeho blízký příchod odhalila databáze Android Enterprise, o čemž informoval mysmartprice.com. Oproti původnímu modelu však příliš novinek zřejmě čekat nemůžeme. Na obrázku níže můžeme vidět i ikonku, avšak na ní se zřejmě nachází Motorola Moto G8. Na druhou stranu One Vision Plus má mít v 6,3palcovém Full HD+ displeji výřez namísto průstřelu u současného telefonu.

Beze změny zůstane také 4GB RAM, 64GB interní paměť, NFC nebo čtečka otisků prstů na zadní straně. Velmi překvapivě vypadá informace o tom, že má být nasazen starý Android 9.0 Pie. Předpokládáme, že při představení bude One Vision Plus nabízet Android 10, neboť nejnovější verzi má již i současná Motorola One Vison. K představení by mělo dojít v horizontu několika málo týdnů.