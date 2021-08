Únik ukazuje vzhled Fitbit Charge 5 a jeho barevný displej

Fotografie: Fitbit

Fitbit Charge 4 je tady s námi už přes rok, a tak se pomalu začíná spekulovat o jeho nástupci. Známý „únikář“ Evan Blass představil rendery zařízení, o kterém tvrdí, že má stejný vzhled jako připravovaný Fitbit Charge 5.

Pokud se jeho předpověď splní, pak to bude velice elegantně vypadající zařízení. Lesklá plocha na boční straně může skrývat senzory například pro EKG nebo poslouží k ovládání.

Výbava spekulovaného FitBit Charge 5 je totiž velkou neznámou, z obrázku lze odvodit pouze to, že novinka opustí typický černobílý displej a nabídne barvy. Také si lze povšimnout data 23. října. Za předpokladu, že nejde o náhodu, by to mohlo být i datum představení nového náramku.