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U nás ji neseženete, přesto jsme s ní fotili. Takhle si vede nová Xperia 1 VIII

Ioannis Papadopoulos
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U nás ji neseženete, přesto jsme s ní fotili. Takhle si vede nová Xperia 1 VIII
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Má zbrusu nový teleobjektiv, který již není variabilní
  • Velikost snímače je však mezigeneračně čtyřnásobně větší
  • Výrobce se také nově snaží vyžívat více AI vychytávek

Sony Xperia 1 VIII je na českém trhu oficiálně nedostupná. Přesto se v mnoha ohledech jedná o velmi zajímavý a netradičně vybavený smartphone, který navíc těží z přetrvávající oblíbenosti značky Sony. Redakci mobilenet.cz se naštěstí podařilo získat testovací vzorek od maďarského zastoupení. Po krátkých prvních dojmech včetně videa vám nyní přinášíme ukázku toho, jak telefon fotí s aktuální verzí softwaru, kterou je Android 16 s dubnovými bezpečnostními záplatami.

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Hlavní změnou oproti předešlé generaci je nasazení nového teleobjektivu. Ten je s velikostí snímače 1/1,56" výrazně větší, už se však nejedná o variabilní optiku, jako tomu bylo u předchůdce. Nový senzor je zhruba čtyřikrát větší, což samo o sobě slibuje znatelné zlepšení. Fotoaplikace se přitom na první pohled tváří, jako bychom měli variabilní zoom stále k dispozici.

Primární senzor 2,9× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 48 Mpx 48 Mpx 48 Mpx 12 Mpx
Světelnost objektivu f/1.9 f/2.8 f/2.0 f/2.0
Označení snímače Sony IMX 888 Sony IMX 906 Sony IMX 906 Sony IMX 663
Velikost snímače 1/1,35" 1/1,56" 1/1,56" 1/2,9"
Velikost pixelů 1,12 µm 1,0 µm 1,0 µm 1,22 µm
Ohnisková délka 24 mm 70 mm 16 mm 24 mm
Stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Rozsah objektivu 84° 104° 83°
Ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Fixní

Samotná aplikace nově obsahuje vychytávku AI Camera Assistant by Xperia Intelligence, která inteligentně rozpoznává scénu na základě fotografovaného objektu, počasí a dalších aspektů. S pomocí vícesnímkového zpracování RAW (multi-frame processing), jež je dostupné pro všechny objektivy, má být zajištěno špičkové HDR se zachováním i těch nejjemnějších detailů. Doporučení se zobrazují v podobě okna, které lze vytáhnout pomocí šipky. Ta je umístěná v pravém spodním rohu při focení na výšku, respektive v pravém horním rohu při focení na šířku. V tomto rozhraní pak vidíte několik návrhů, jak by mohla výsledná scéna vypadat s odlišným kontrastem či expozicí.

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V rámci praktického používání je zajímavé sledovat, jak fotoaplikace vlastně funguje. Nejenže vyvolává dojem přítomnosti variabilního teleobjektivu kvůli připraveným tlačítkům pro 2,9× a 5,8× přiblížení, ale zpracování snímků jí často chvíli trvá. Po pořízení záběru se tak může stát, že aplikace zhruba na sekundu zamrzne a vy musíte počkat, než budete moci stisknout spoušť znovu. Samotné snímky lze i tentokrát zachytit v netradičním poměru stran 3:2. K ruce je vám navíc dedikovaná hardwarová spoušť, která je dvoustupňová a prakticky umístěná blíže ke kraji, takže ji lze snadno nahmatat.

Ukázkové snímky byly jako vždy vyfoceny bez jakýchkoliv manuálních úprav. Vše obstarávala automatika, a vy se tak můžete podívat, jak nová Xperia 1 VIII fotí v situacích, kdy zkrátka jen chcete vytáhnout telefon z kapsy a okamžitě cvaknout scénu před vámi.

Sony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Na celou obrazovku
Portrétní snímky a selfies (včetně portrétního režimu)
Sony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Na celou obrazovku
Sony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Na celou obrazovku
Sony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIIISony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Sony Xperia 1 VIII
Na celou obrazovku
Sony Xperia 1 VIII 256 GBPřejít do katalogu

Sony Xperia 1 VIII 256 GB

Rozměry162 × 74 × 8,3 mm, 200 g
DisplejOLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
Akumulátor5 000 mAh
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Ben Ben
Ben Ben
Jasan. Lepší raději napsat, že tu nejde ofiko sehnat než promovat Sony Center/Elvia za 40k. 😀
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Pc Wifi
Pc Wifi
40 šišek... no co by ne... ten napis SONY ma taky svoji cenu... vetev si sony podrezava pod sebou velice statecne... hlavne ze zachovali mSD slot a predpokladam ze po vysunuti nanoSIMky se opet a jak je u sony zvykem foun restartne :o))) snad kazdy jiny vyrobce to umi bez restartu. Kdepak uz dlouha leta je sony tezce v ustranní a muze si za to samo. A jestli si nekdo ve vedeni mysli ze kdyz na prumerny foun nasadi tezce nadprumernou cenu a ma jakoze naslapnuto k uspechu...
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
To i 17T nebo Pro zvládne fotit lépe za podstatě lepší cenu :D
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