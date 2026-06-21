U nás ji neseženete, přesto jsme s ní fotili. Takhle si vede nová Xperia 1 VIII

Sony Xperia 1 VIII je na českém trhu oficiálně nedostupná. Přesto se v mnoha ohledech jedná o velmi zajímavý a netradičně vybavený smartphone, který navíc těží z přetrvávající oblíbenosti značky Sony. Redakci mobilenet.cz se naštěstí podařilo získat testovací vzorek od maďarského zastoupení. Po krátkých prvních dojmech včetně videa vám nyní přinášíme ukázku toho, jak telefon fotí s aktuální verzí softwaru, kterou je Android 16 s dubnovými bezpečnostními záplatami.
Hlavní změnou oproti předešlé generaci je nasazení nového teleobjektivu. Ten je s velikostí snímače 1/1,56" výrazně větší, už se však nejedná o variabilní optiku, jako tomu bylo u předchůdce. Nový senzor je zhruba čtyřikrát větší, což samo o sobě slibuje znatelné zlepšení. Fotoaplikace se přitom na první pohled tváří, jako bychom měli variabilní zoom stále k dispozici.
|Primární senzor
|2,9× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|48 Mpx
|48 Mpx
|12 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.9
|f/2.8
|f/2.0
|f/2.0
|Označení snímače
|Sony IMX 888
|Sony IMX 906
|Sony IMX 906
|Sony IMX 663
|Velikost snímače
|1/1,35"
|1/1,56"
|1/1,56"
|1/2,9"
|Velikost pixelů
|1,12 µm
|1,0 µm
|1,0 µm
|1,22 µm
|Ohnisková délka
|24 mm
|70 mm
|16 mm
|24 mm
|Stabilizace
|optická stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Rozsah objektivu
|84°
|?°
|104°
|83°
|Ostření
|Dual Pixel PDAF
|Dual Pixel PDAF
|Dual Pixel PDAF
|Fixní
Samotná aplikace nově obsahuje vychytávku AI Camera Assistant by Xperia Intelligence, která inteligentně rozpoznává scénu na základě fotografovaného objektu, počasí a dalších aspektů. S pomocí vícesnímkového zpracování RAW (multi-frame processing), jež je dostupné pro všechny objektivy, má být zajištěno špičkové HDR se zachováním i těch nejjemnějších detailů. Doporučení se zobrazují v podobě okna, které lze vytáhnout pomocí šipky. Ta je umístěná v pravém spodním rohu při focení na výšku, respektive v pravém horním rohu při focení na šířku. V tomto rozhraní pak vidíte několik návrhů, jak by mohla výsledná scéna vypadat s odlišným kontrastem či expozicí.
V rámci praktického používání je zajímavé sledovat, jak fotoaplikace vlastně funguje. Nejenže vyvolává dojem přítomnosti variabilního teleobjektivu kvůli připraveným tlačítkům pro 2,9× a 5,8× přiblížení, ale zpracování snímků jí často chvíli trvá. Po pořízení záběru se tak může stát, že aplikace zhruba na sekundu zamrzne a vy musíte počkat, než budete moci stisknout spoušť znovu. Samotné snímky lze i tentokrát zachytit v netradičním poměru stran 3:2. K ruce je vám navíc dedikovaná hardwarová spoušť, která je dvoustupňová a prakticky umístěná blíže ke kraji, takže ji lze snadno nahmatat.
Ukázkové snímky byly jako vždy vyfoceny bez jakýchkoliv manuálních úprav. Vše obstarávala automatika, a vy se tak můžete podívat, jak nová Xperia 1 VIII fotí v situacích, kdy zkrátka jen chcete vytáhnout telefon z kapsy a okamžitě cvaknout scénu před vámi.
Sony Xperia 1 VIII 256 GB
|Rozměry
|162 × 74 × 8,3 mm, 200 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
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