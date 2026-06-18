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Sony představilo snímač Lytia L910. Co díky němu nabídnou nejnovější vlajky?

Marek Vacovský
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Sony představilo snímač Lytia L910. Co díky němu nabídnou nejnovější vlajky?
Fotografie: Sony
  • Sony uvádí svůj první obrazový snímač typu LOFIC (Lytia L910), který díky speciálním kondenzátorům zabraňuje přeexponování pixelů a radikálně zvyšuje jejich kapacitu
  • Snímač dosahuje hodnoty 100 dB v rámci jediné expozice, čímž eliminuje pohybové artefakty a umožňuje záznam špičkového 4K HDR videa při 60 fps
  • S rozlišením 50 Mpx a pokročilou redukcí šumu zamíří senzor do masové výroby již letos v létě

Sony (viz sony-semicon.com) oficiálně představilo svůj nejnovější mobilní obrazový snímač s označením Lytia L910. Zajímavý je tím, že jde o vůbec první senzor japonského giganta, který využívá pokročilou technologii LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Tato inovace přitom řeší jeden z největších problémů současné mobilní fotografie – přesycení fotodiod při intenzivním osvětlení. Umístěním speciálního kondenzátoru vedle každé diody se totiž výrazně zvyšuje kapacita pixelu pro akumulaci náboje, což efektivně brání vzniku přepalů.

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Hlavní předností senzoru Lytia L910 je každopádně schopnost dosáhnout dynamického rozsahu 100 dB z jediné expozice. Starší generace snímačů (např. Lytia 901) přitom potřebovaly k dosažení stejné hodnoty skládat více expozic pořízených za sebou. Díky podpoře technologie TCG HDR (Triple Conversion Gain) je pak každý pixel načítán třikrát s různou úrovní zesílení (nízkou, střední a vysokou). Tyto tři hodnoty jsou následně v reálném čase sloučeny do jednoho výsledného HDR obrazu. Tento přístup zcela odstraňuje běžné neduhy multiexpozičního HDR, jako jsou pohybové artefakty neboli „duchové“ kolem pohybujících se objektů. Výhodou je také vysoká odolnost vůči blikání umělých zdrojů světla a možnost natáčet 4K HDR video při 60 snímcích za sekundu.

Kromě zvládání náročných světelných scén s vysokým kontrastem exceluje Lytia L910 také v noci. Čip disponuje obvody UHCG (Ultra High Conversion Gain), které se aktivují v šeru a pomáhají snížit náhodný digitální šum až o 30 % ve srovnání s předchozími generacemi senzorů Sony.

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Pokud jde o hardwarové parametry, Lytia L910 je snímač o velikosti 1/1,28" s efektivním rozlišením 50 megapixelů. Využívá barevný filtr typu Quad Bayer a velikost jednotlivých pixelů činí 1,22 µm × 1,22 µm.

Dodejme však, že technologie LOFIC jako taková na trhu úplně nová není. Již v roce 2024 ji totiž využil Honor Magic6 Ultimate se snímačem OmniVision OV50K a aktuálně ji nasazuje i Xiaomi 17 Ultra se senzorem Light Fusion 1050L.

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Masová produkce snímače Lytia L910 každopádně odstartuje během letošního léta s tím, že první chytré telefony s tímto hardwarem se na trhu objeví ve čtvrtém kvartálu letošního roku. Jak pak dodávají kolegové z gsmarena.com (viz gsmarena.com), dle dřívějších úniků by se měl snímač poprvé objevit v chystaném vlajkovém modelu Vivo X500 Pro Max.

gsmarena.com, sony-semicon.com,
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Diskuze ke článku
Petr Zitka
Petr Zitka
A stejně bude nakonec rozhodující postprocesing.
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David Rajtr
David Rajtr
Proč to dělat jednoduše když to jde složitě se značením sezorů 🤣, klasika značení Sony. A někde se uvadí že to je LYTIA L910 ne jen 910.
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