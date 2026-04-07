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Jak rychle se nabíjí nová Xperia 1 VIII? Doznala mezigeneračního zlepšení?

Ioannis Papadopoulos
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Jak rychle se nabíjí nová Xperia 1 VIII? Doznala mezigeneračního zlepšení?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Telefon disponuje běžnou 5 000mAh baterií, kterou měly i předešlé generace
  • Nedošlo k nasazení křemíkové technologie, max. nabíjecí výkon kabelem činí 30 W, bezdrátově pak 15 W

Nová Xperia 1 VIII vzbudila mnoho ohlasů, a to hned z několika důvodů. V zahraničí vyvolala poprask spojený s prezentací nového AI režimu focení, pro spoustu z nás je však značka Xperia spojena s velkou dávkou nostalgie a vzpomínáním na skvělé a originální telefony. Zároveň s tím přichází i povzdech nad tím, že smartphony tohoto věhlasného výrobce jsou dnes oproti své tehdejší slávě spíše už jen slabým odvarem.

U nás ji neseženete, přesto jsme s ní fotili. Takhle si vede nová Xperia 1 VIII
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U nás ji neseženete, přesto jsme s ní fotili. Takhle si vede nová Xperia 1 VIII

Nic to však nemění na tom, že Xperia 1 VIII, která se u nás oficiálně neprodává, je extrémně zajímavý model, což ostatně dokazuje i horlivá diskuze pod našimi články či videem. Již brzy pro vás chystáme regulérní recenzi, ještě předtím jsme se však zkusili zaměřit na poměrně klíčovou oblast, kterou je rychlost nabíjení. Zatímco moderní smartphony mnohdy nabídnou obří kapacitu baterie (například 7 000 mAh) a zároveň jim nechybí velmi výkonné nabíjení (například 100 W, jak je tomu u Xiaomi 17T Pro), Xperia 1 VIII zůstává klasicky konzervativní. Akumulátor s kapacitou 5 000 mAh doplňuje možnost drátového i bezdrátového nabíjení o výkonu 30 W, respektive 15 W. Výkon 30 W sice příliš neoslní, na druhou stranu se stále jedná o zažitý standard u mnoha značek, ať už jde o Apple, Samsung, nebo Pixely od Googlu. Jak si ale Xperia 1 VIII vede při nabíjení v praxi?



Z přiložených nabíjecích křivek je zjevné, se žádné překvapení nekoná a schopnost doplnit kompletně baterii za 1,5 hodiny dnes nijak neoslní. Na druhou stranu Xperia 1 VIII nabídne velmi slušnou výdrž na nabití i podporu bezdrátového nabíjení včetně reverzní bezdrátové možnosti. V nastavení pak najdeme také možnost limitovat nabíjení na 80 či 90 % kapacity baterie, případně aktivovat ochranu baterie za účelem prodloužení životnosti.

Technické parametry Sony Xperia 1 VIII 256 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce162 × 74 × 8,3 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ano, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
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Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Takové to, když si tě namaže na chleba i Samsung. 😀 A s 60W u něj asi těžko může nějaký člověk argumentovat s pohádkou o ničení aku rychlým nabíjením. 🤣
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
40k a nabíjení jak z pravěku :D No sony je taky tak pár let zaseknutý :D
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David Rajtr
David Rajtr
Naposledy upraveno: 19:39
Stejně mě udivuje trochu ten fakt že značky jako Sony, Apple, Samsung, nebo Google s Pixely, stále používají klasické baterie a pomalejší nabíjení, a Čínské značky přecházejí na křemíkové baterie a mají mnohem rychlejší nabíjeni, které ale dost zahřívá akumulátor. Nevím čím si to vysvětlit. Jinak ale Sony s 5000mAh dokáže výdrží konkurovat Čínským výrobcům kteří nasazuji 6-7 000 mAh baterie. Prostě OS Čínských výrobců je špatně optimalizovaný. Ale těch 50-60W by už Xperia mohla mít.
Jinak Sony je většinou na internetu, co se týká různých recenzentů, v komentářích dost chválena, a lidem se libí, i fotky a podání barev.
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