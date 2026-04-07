Jak rychle se nabíjí nová Xperia 1 VIII? Doznala mezigeneračního zlepšení?

Nová Xperia 1 VIII vzbudila mnoho ohlasů, a to hned z několika důvodů. V zahraničí vyvolala poprask spojený s prezentací nového AI režimu focení, pro spoustu z nás je však značka Xperia spojena s velkou dávkou nostalgie a vzpomínáním na skvělé a originální telefony. Zároveň s tím přichází i povzdech nad tím, že smartphony tohoto věhlasného výrobce jsou dnes oproti své tehdejší slávě spíše už jen slabým odvarem.
Nic to však nemění na tom, že Xperia 1 VIII, která se u nás oficiálně neprodává, je extrémně zajímavý model, což ostatně dokazuje i horlivá diskuze pod našimi články či videem. Již brzy pro vás chystáme regulérní recenzi, ještě předtím jsme se však zkusili zaměřit na poměrně klíčovou oblast, kterou je rychlost nabíjení. Zatímco moderní smartphony mnohdy nabídnou obří kapacitu baterie (například 7 000 mAh) a zároveň jim nechybí velmi výkonné nabíjení (například 100 W, jak je tomu u Xiaomi 17T Pro), Xperia 1 VIII zůstává klasicky konzervativní. Akumulátor s kapacitou 5 000 mAh doplňuje možnost drátového i bezdrátového nabíjení o výkonu 30 W, respektive 15 W. Výkon 30 W sice příliš neoslní, na druhou stranu se stále jedná o zažitý standard u mnoha značek, ať už jde o Apple, Samsung, nebo Pixely od Googlu. Jak si ale Xperia 1 VIII vede při nabíjení v praxi?
Z přiložených nabíjecích křivek je zjevné, se žádné překvapení nekoná a schopnost doplnit kompletně baterii za 1,5 hodiny dnes nijak neoslní. Na druhou stranu Xperia 1 VIII nabídne velmi slušnou výdrž na nabití i podporu bezdrátového nabíjení včetně reverzní bezdrátové možnosti. V nastavení pak najdeme také možnost limitovat nabíjení na 80 či 90 % kapacity baterie, případně aktivovat ochranu baterie za účelem prodloužení životnosti.
Technické parametry Sony Xperia 1 VIII 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|162 × 74 × 8,3 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
Jinak Sony je většinou na internetu, co se týká různých recenzentů, v komentářích dost chválena, a lidem se libí, i fotky a podání barev.
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