Týden nabitý novinkami. Velké dny čekají Samsung, Xiaomi i Motorolu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Před lety běžně platilo, že byly letní měsíce označovány jako okurková sezóna. Mnoho z nás odpočívá na zasloužené dovolené, což se týkalo i zástupců výrobců mobilních telefonů, kteří si klíčové novinky pro předvánoční trh nechávali až na září. Ideální k tomu byl například veletrh IFA konající se zpravidla právě zkraje září. V posledních letech se však situace radikálně změnila a můžeme říci, že vše odstartoval Samsung, který začal důležité mobilní novinky představovat již v srpnu. Nejinak je tomu letos, kdy vše odstartuje. K němu se však postupně připojí ještě Xiaomi a Motorola, což znamená, že v tomto týdnu se dočkáme přívalu nových telefonů.

Samsung

Kdy: středa 10. srpna, 15:00 hodin středoevropského času

Co se představí: Samsung toho má v rukávu tradičně opravdu hodně. Výrobce již náznaky potvrdil, že se dočkáme novinek ze skládací řady Z, my tak víme, že se můžeme těšit nejen na Samsung Galaxy Z Flip4, tedy oblíbené véčko, ale rovněž na špičkový Galaxy Z Fold4. Kromě toho by měl Samsung představit i celou řadu chytrých hodinek Galaxy Watch5. Ani to by ale neměl být kompletní výčet novinek, neboť bychom se měli dočkat ještě bezdrátových sluchátek.

Xiaomi

Kdy: čtvrtek 11. srpna, 13:00 hodin středoevropského času

Co se představí: Také Xiaomi nebude vůbec troškařit, alespoň co se počtu nových zařízení týče. Hlavní pozornost bude věnována druhé generaci skládacího mobilního telefonu Xiaomi MIX Fold 2. Z našeho pohledu budeme doufat, že se s druhou generací výrobce konečně odváží i mimo čínský trh. Dále si oficiální premiéru odbyde také tablet Pad 5 Pro a bezdrátová špuntová sluchátka Buds 4 Pro.

Motorola

Kdy: čtvrtek 11. srpna, 14:00 hodin středoevropského času

Co se představí: Kolem Motoroly je poměrně živo, neboť jsme se novinek měli dočkat již začátkem srpna. Výrobce však zasáhl jako blesk z čistého nebe a hodinu před začátkem vše odpískal. Doufáme, že nově určený termín již klapne a my se dočkáme v pořadí třetí generace novodobého Razru, což je véčko s ohebným vnitřním displejem. Kromě toho Motorola chystá představení i model X30 Pro, který má mimo jiné lákat na 200megapixelový fotoaparát. Výčet novinek s logem Motorola uzavře model vyšší střední třídy S30 Pro.