Samsung Galaxy Z Fold4 má vylepšit hlavní nešvar současného modelu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung má v současnosti dvě prémiové řady: Galaxy S a Galaxy Z. Druhá jmenované pod sebou sdružuje výhradně modely s ohebnými displeji. Ačkoliv se jedná o nejdražší kousky v nabídce Samsungu, uživatelé musí skousnout fakt, že rozhodně nejde o nejlépe fotící kousky na trhu. Současný Samsung Galaxy Z Fold3 se chlubí například čelní kamerkou schovanou pod displejem a třemi hlavními snímači, nicméně na současnou špičku to nestačí.

Dle galaxyclub.nl by se však právě tento menší neduh měl v letošním roce změnit a chystaný Galaxy Z Fold4 by měl přebrat fotoaparáty z řady Galaxy S22. Prozatím se hovoří o 10megapixelovému teleobjektivu s trojnásobným zoomem, ale shodný by měl být i hlavní snímač. Vylepšena by mohla být i selfie kamerka, především ta venkovní, tedy ta, která není schována pod displejem.

Žádné další informace ještě nejsou známé a nejde o nic překvapivého, neboť premiéra by měla proběhnout nejdříve na přelomu srpna a září letošního roku.