Twitter nově podporuje obrázky ve 4K rozlišení. Proč je to dobrá zpráva?

Twitter momentálně testuje možnost nahrávání obrázků ve 4K. Pokud tuto síť používáte převážně na telefonu (a ani nedisponujete 4K displejem), možná si říkáte, že se jedná jen o menší, nepodstatný update. Ve světě mobilních telefonů, kdy obrovské množství „leaků“ a ukázek fotografií z doposud nepředstavených zařízení uniká právě skrze Twitter, je to ovšem skvělá zpráva. Čím dál tím běžnější jsou také srovnání kvality fotografií pořízených různými telefony. Možnost nahrát je a následně prohlížet ve 4K tak představuje smysluplné zlepšení, které uvítá nejeden fanoušek mobilních technologií.

Have a collection of higher res photos waiting to be shared? We’re testing ways for you to upload and view 4K images on Android and iOS.



If you're in the test, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings to get started. pic.twitter.com/EgW5fsb8Z8