Tweetovat můžete i svůj hlas. Prozatím pouze na iOS

Twitter dnes oznámil, že na iOS přináší novou funkci, kterou rozšiřuje možnosti využití. Jde o hlasové zprávy, kdy svůj klasický příspěvek, tedy tweet, můžete doprovodit hlasovým záznamem.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD