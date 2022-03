TikTok proti YouTube? Prodlužuje maximální délku nahraného videa

Sociální síť TikTok neustále rychle roste a nehodlá konkurovat jen Instagramu. Nově se pokusí přetahovat uživatele YouTube. Jak informuje theverge.com, TikTok globálně zavádí možnost nahrávat až 10minutová videa. Změna přichází poměrně krátce poté, co byl loni v létě limit prodloužen z 1 minuty na 3 minuty.

TikTok creeping in on YouTube territory



I can now upload videos up to 10 minutes long pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV