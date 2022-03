Nevládnete cizími jazyky? Aplikace Native Chats vám vše ihned přeloží do češtiny

Fotografie: Native Chats

V dnešní době se během školních let většina naučí alespoň základům jednoho či dvou světových jazyků. Ne vždy však své znalosti dostatečně rozvíjíme, případně jednoduše nemáme na cizí řeči nadání. Ať už je to jakkoliv, někdy se můžeme dostat do konverzace s někým, kdo českému jazyku jednoduše nevládne. Překládat každou zprávu zvlášť může být poněkud zdlouhavé, nehledě na to, že budete muset třeba i rychleji odepisovat.

Za pozornost proto stojí nově vytvořená aplikace Natove Chats, kterou si můžete zdarma stáhnout pro Android a iOS. Umí totiž překládat jakýkoliv text v reálném čase. V praxi to funguje tak, že vy napíšete zprávu v češtině a adresát ji uvidí v jazyce, který si zvolil jako primární. Může jít o angličtinu, němčinu, ale třeba i ukrajinštinu a dalších 100 jazyků.

Jedná se o novou aplikaci, která je zatím ve vývoji, a tak vás nesmí překvapit, že působí velice stroze. Vše je však účelové a přehledné. Například na úvod budete vyzváni k registraci, která proběhne skrze e-mail, a potvrzení vašeho telefonního čísla. Následně si již zvolíte váš hlavní jazyk a případně i sekundární. Psát můžete komukoliv z vašich kontaktů, který rovněž bude aplikace Native Chats využívat.

Překlad funguje spolehlivě a rychle. Jakýkoliv text pošlete se adresátovi do pár vteřin zobrazí v jeho zvoleném jazyku. Adresát má možnost se podívat i na druhý alternativní překlad a porovnat oba nad sebou. Trošku zamrzí, že zatím není možné zobrazit i originální znění zprávy. Native Chats plánuje do budoucna i vysoké zabezpečení všech zpráv, díky čemuž má již nyní podporu od U.S.Air Force nebo Google for Startups. V současné době například není možné v aplikaci provádět screenshoty.