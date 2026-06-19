Trump odpálil bombu o domácí výrobě čipů. Apple si prý plácl s Intelem

Ačkoliv ani jedna ze jmenovaných společností zatím nevydala oficiální tiskové prohlášení, příspěvek amerického prezidenta na sociální síti Truth Social (viz níže) výrazně přiživil dřívější spekulace. Podle Trumpa se společnosti Apple a Intel dohodly na strategickém partnerství, které by vrátilo výrobu klíčových komponent pro iPhony, Macy a iPady zpět na americkou půdu. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde každopádně o jeden z nejvýznamnějších geopolitických a technologických zvratů v odvětví za poslední roky.
Hlavním motorem této radikální změny je současná situace na trhu s polovodiči. Apple je totiž v současnosti extrémně závislý na tchajwanském TSMC. To se však nachází pod enormním tlakem, neboť jeho produkční linky jsou paralyzovány masivní poptávkou po čipech pro umělou inteligenci. Apple tak v boji o výrobní kapacity přímo soupeří s dravými rivaly jako NVIDIA nebo AMD a má to těžké. Domácí spojenectví s Intelem by tak Cupertinu poskytlo tolik potřebnou alternativu a stabilitu.
Jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), z případné dohody by samozřejmě těžila i současná americká administrativa. Přesun strategické výroby mikročipů zpět do Spojených států znamená nejen příliv miliardových investic a vznik nových pracovních míst, ale především snížení kritické závislosti na Číně a Tchaj-wanu.