TOP 10 nejstahovanějších her a aplikací. Máte je v mobilu taky?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Rok 2022 je již definitivně za námi, a tak se můžeme podívat i na to, co si do svých kapesních počítačů, rozumějte mobilních telefonů, stahujeme. Několik různých žebříčků připravila agentura Apptopia. Nejprve začneme celosvětově nejstahovanějšími aplikacemi obecně, kam tedy spadá jakýkoliv program v obchodech. Proto by vás nemělo překvapit, že se v tomto žebříčku TOP 10 vyskytují i hry. Na prvních třech pozicích však figurují sociální sítě, a to TikTok, Instagram a WhatsApp.

For the 3rd year in a row, @TikTok was the most downloaded app across the globe. Welcome in to our 6th annual worldwide and U.S. download leader charts, the full year scoreboard of the most in-demand apps on the planet: https://t.co/u2m5R2uezE pic.twitter.com/YwJiFPgKdY — Apptopia (@Apptopia) January 4, 2023

Druhá statistika se zaměřuje již na TOP 10 her, které jsme nejvíce stahovali v roce 2022. Žebříček nepřekvapivě ovládá již roky známá běhačka SubwaySurfers, která si připsala přes 300 miliónů stáhnutí.

if you haven't downloaded Subway Surfers yet, this is your sign ➡️ pic.twitter.com/L9hVqZl13R — Apptopia (@Apptopia) January 6, 2023

V případě hudebních aplikací, a to ať už jde o prostý poslech, úpravu či stream, je dominantní aplikací v žebříčku TOP 10 Spotify. S 238 milióny stažení nechává veškeré konkurenty v dané kategorii zcela za sebou.

ByteDance's #Resso is disrupting @spotify $SPOT on the global stage.



The app avail in Brazil/China/India makes music listening a social experience (something Spotify did at first), appealing to GenZ. How will the 2 competitors fare in the year ahead? Comment below 👇 pic.twitter.com/605vrv49q9 — Apptopia (@Apptopia) January 11, 2023

Nakonec se podíváme na TOP 10 zábavních aplikací, kam Apptopia zařazuje trošku překvapivě i TikTok, díky čemuž kategorii dominantně ovládá. Pakliže bychom si jej odmysleli, ovládá žebříček Netflix. Vyskytuje se v něm však i Disney+ a HBO Max, tedy dominantní hráči v tomto segmentu.