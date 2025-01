WhatsApp se více propojí s Facebookem a Instagramem. Co to znamená?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Komunikační platforma WhatsApp bude v nadcházejících měsících integrován do Meta Accounts Center, což uživatelům umožní automaticky sdílet své statusy jako příběhy na Facebooku a Instagramu. Informuje o tom Meta přímo skrze své oficiální stránky. Přidání účtu WhatsApp do Accounts Center je volitelné a ve výchozím nastavení bude naštěstí vypnuté. Pokud se rozhodnete pro propojení, budete moci ovládat, kam a jak chcete své statusy z WhatsApp sdílet – ať už na Facebook Stories, Instagram Stories, nebo na obě platformy současně.

Kromě sdílení statusů umožní Accounts Center také přihlašování do více aplikací vlastněných společností Meta pomocí stejného účtu. V budoucnu Meta plánuje přidat možnost spravovat avatary, nálepky Meta AI a vaše výtvory z funkce Imagine Me na jednom místě prostřednictvím Accounts Center pro všechny aplikace Meta. Je důležité dodat, že přidání WhatsApp do Accounts Center vůbec nemění skutečnost, že vaše zprávy a hovory na WhatsApp jsou stále chráněny šifrováním typu end-to-end, což znamená, že nikdo jiný, ani WhatsApp nebo Meta, je nemůže číst ani slyšet.