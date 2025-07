To nejlepší nakonec? Samsung uvedl také nové Galaxy Watch Ultra, změn je minimum

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Včerejší den byl pro Samsung významným milníkem v segmentu ohebných smartphonů, neboť na náš trh uvedl první skládačku, která je svými rozměry extrémně blízká smartphonům klasické konstrukce a v oblasti hmotnosti některé dokonce překonává. Samsung Galaxy Z Fold7 je dokonce o 3 gramy lehčí než Galaxy S25 Ultra, a jen o 0,7 mm tlustší (v zavřeném stavu). Kromě toho uvedl nové véčko s 4,1" vnějším displejem a extrémně tenkými rámečky, ale také dvojici chytrých hodinek Galaxy Watch8.

Jen tak mimochodem Samsung také představil nové Galaxy Watch Ultra, které uvedl v minulém roce. Jak vypovídá samotný název, jedná se o nejlepší hodinky z portfolia jihokorejského výrobce, které se chlubí například špičkovou odolností či nasazením safírového skla a použitím titanu. Samozřejmostí u těchto hodinek je IP68, voděodolnost do 10 ATM či splnění MIL-STD-810H. Navíc jsou certifikované na používání ve slané vodě. Kromě zmíněného jsou pak hodinky schopné operovat v teplotách od minus 20 do plus 55 stupňů Celsia či v nadmořské výšce od -500 do 9 000 metrů.

Stran odolnosti se tedy jedná o velmi schopné chytré hodinky, avšak v některých jiných aspektech nás Galaxy Watch Ultra v rámci naší podrobné recenze až tak nepotěšily. „V čem by mohly Galaxy Watch Ultra skutečně vyniknout oproti běžným Galaxy Watch, je oblast výdrže a nutno dodat, že na první pohled vše vypadá docela slibně. Nový 3nm čipset, 590mAh baterie a odladěný software... Ve výsledku je ale výdrž za očekáváním a nedosahuje ani dvou kompletních dní při relativně běžném (dovolím si tvrdit dokonce méně náročném) používání. Výdrž hodinek jsem tak několikrát měřil a v průměru dosáhl zhruba 40 hodin na nabití s tím, že v hodinkách nebyla eSIM (což by výdrž snížilo),“ můžete se dočíst v naší recenzi.

Nyní tento model přichází ve formě „faceliftu“ v novém barevném provedení tmavě modré barvy, které vypadá velmi elegantně a je rozhodně méně nápadné než oranžová verze. Druhým vylepšením Galaxy Watch Ultra (2025) je pak nasazení dvojnásobného úložiště o velikosti 64 GB. Nic jiného se nemění, ovšem nemění se ani aktuální cena, která činí standardně 17 499 Kč, avšak v rámci startovací akce mohou být hodinky vaše za 14 999 Kč.