Nové hodinky od Samsungu jsou přesnější, ale také omezenější v oblasti nabíjení

Nabídku chytrých hodinek nedávno rozšířila zajímavá dvojice novinek s označením Galaxy Watch Ultra a Galaxy Watch7. Oba modely (Galaxy Watch7 jsou pak tradičně dostupné ve dvou velikostech) pohání nejnovější 3nm čipset Exynos W1000, s jehož nasazením se pojí rovněž implementace nového BioActive senzoru (soubor LED senzorů) pro monitoring zdravotních a sportovních funkcí. S příchodem této novinky jsme však svědky odstranění jedné praktické funkce související s bezdrátovým nabíjením.

So... the #GalaxyWatch7 no longer supports wireless powershare https://t.co/RhOom0aorm