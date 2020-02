Tip na Valanetýna? Chytré spodní prádlo Love Magenta potěší i pobaví

Růžová barva služby Magenta vybízí k tomu, využít blížícího se svátku zamilovaných, to si zřejmě řekli v Deutsche Telekom AG (mateřská společnost T-Mobile), když vymýšleli novou kampaň nejen na podporu své služby. Tak trochu nečekaně se T-Mobile „vytasil“ s chytrým spodním prádlem pro páry, které si můžete pořídit v rámci limitované nabídky za zhruba 730 Kč i s dopravou přímo z Německa.

V balíčku je spodní prádlo ve dvou vydáních. Konkrétně se jedná o pánské boxerky a dámské kalhotky, přímo na stránkách si však můžete navolit libovolnou kombinaci, a to včetně velikostí. Spodní prádlo má poměrně běžné složení: z 95 % se jedná o bavlnu, zbytek doplňuje elastan. Charakterizuje ho sytě růžová barva, do které je zahalena i služba Magenta, na kterou spodní prádlo odkazuje i na svém pasu. Spodní prádlo je na dotek příjemné, „umělotin“ se obávat nemusíte.

Nečekejte žádnou mimozemskou technologii.

Spodní prádlo Love Magenta samo o sobě chytré není, můžete do něj však vložit speciální čip, který je (opět ve dvou vydáních) součástí zásilky. Tento čip se následně vloží do speciální kapsičky přímo ve spodním prádle a propojí se s aplikací Connected Underwear, která je k dispozici zdarma pro Android a iOS. Nečekejte žádnou mimozemskou technologii, po spárování s aplikací vás požádá o oprávnění zasílání notifikací a zapnutí režimu „Nerušit“, který však protistrana musí potvrdit. Nemusíte se tak obávat, že pokaždé, když si nasadíte chytré spodní prádlo, vypnete svému protějšku telefon, i když, bylo by to zřejmě zábavnější řešení.

Stáhnout Connected Underwear

A jak k aktivaci čipu dojde? Jednoduše, budete muset trochu zatancovat, nebo se alespoň pohybovat. Jakmile čip zachytí akci, vyšle notifikaci do telefonu protějšku, ten může přijmout, ale také nemusí, výzvu na aktivaci režimu Nerušit. Pak už můžete dělat vše, nemusíte se obávat, že by vás rušily zvuky zařízení. Tedy, telefon úplně neztichne, automaticky může spustit romanticky laděné písničky.

Těch má aplikace v repertoáru 28 v celkové délce zhruba 2 hodiny, nechybí ani takové pecky, jako je například When A Man Loves A Woman od Michaela Boltona. Pokud hudební podkres k vašim plánům nepotřebujete, můžete hudbu samozřejmě i vypnout. Jen před praním nezapomeňte čip ze spodního prádla vyndat, „pračkuvzdorný“ samozřejmě není.

Der Valentinstag naht und ihr sucht noch nach einem Geschenk?💝 Ab heute ist die Connected Underwear der Telekom erneut im Love Magenta Shop erhältlich! Die intelligente Unterwäsche bringt garantiert mehr Zeit für Zweisamkeit! 👩‍❤️‍👨 Alle Infos 👉 https://t.co/Lzn74K45B5 pic.twitter.com/jvxPtS3hpD — Deutsche Telekom AG (@deutschetelekom) February 6, 2020

To je vlastně vše, nic více chytré prádlo Love Magenta neumí. Nemáme ovšem obavy, že byste nevěděli, jak pokračovat dál.