Testujeme luxusní véčko Motorola Razr 70 Ultra, oslní Alcantarou i obří baterií

Mezi renomované výrobce ohebných smartphonů s dlouholetým know-how a neotřesitelnou pozicí se bezpochyby řadí Motorola. Ta si pro letošní rok připravila kromě skládačky Fold také ultimátně vybavené véčko Razr 70 Ultra. Jaké jsou naše první dojmy?
Bohatý obsah balení je samozřejmostí
Balení telefonů Motorola se tradičně řadí k těm nejzajímavějším. A to nejen tím, že je parfémované, ale i samotným obsahem v podobě pouzdra, které dnes již rozhodně není standardem. V případě Motoroly Razr 70 Ultra je unboxing o to atraktivnější, že v krabičce najdete designové pouzdro s praktickým poutkem na šňůrku. Hned po rozbalení jste navíc upozorněni, že na telefonu najdete Alcantaru, tj. prémiový materiál připomínající semiš, známý především z automotive oblasti. Nechybí samozřejmě ani návod, jak o něj správně pečovat.
Design, na který se nebudete moci vynadívat
Kromě toho, že byla Motorola jedním z průkopníků ohebných telefonů, jí nelze upřít přinejmenším ještě jednu věc: velmi povedený design. Dlouhodobá spolupráce se společností Pantone se propisuje nejen do barevného odstínu, ale třeba i do kalibrace barev při záznamu videa a focení. Druhou věcí je pak volba materiálů, jako je dřevo nebo v tomto případě zmíněná Alcantara.
Fialová varianta (ve skutečnosti nesoucí označení Orient Blue) vypadá půvabně a skvěle působí jak v detailech, tak jako celek. Broušené hliníkové rámečky jsou matné, přesto dokážou hodit jemný líbivý odlesk. Kapitolou samou o sobě jsou pak záda. Elegantní logo Motoroly i nápis Razr, luxusně působící prošívání a veganská kůže po stranách dodávají telefonu punc exkluzivity. Povrch je navíc extrémně příjemný na dotyk, v prstech sedí jistě a zařízení vám jen tak nevyklouzne.
Samotné rozevírání pantu (nově vyztuženého titanem) lze sice zvládnout i jednou rukou, mnohem jistější je však použít obě ruce, což bude z dlouhodobého hlediska šetrnější i pro samotnou ohebnou 7" obrazovku. Stupeň krytí IP48 sice v říši ohebných telefonů není nejvyšší, ale měl by být více než dostačující. IP48 konkrétně značí kompletní voděodolnost a do velké míry také ochranu proti vniknutí pevných částic. Čtečka otisků prstů se nachází na pravém boku, lze ji velmi snadno nahmatat v otevřeném i zavřeném stavu a funguje naprosto pohotově.
Telefon již nějakou dobu intenzivně testujeme. Brzy se tak můžete těšit na zhodnocení výdrže nové, větší 5 000mAh baterie, rychlosti nabíjení, výkonu, zahřívání a samozřejmě i fotovýbavy. V komentářích se mezitím můžete ptát na vše, co vás ohledně této novinky zajímá.
Motorola Razr 70 Ultra
|Rozměry
|88,1 × 74 × 15,7 mm, 199 g
|Displej
|POLED, 6,96" (2 620 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh