„Neskutečné“ AI vylepšení? Honor Magic7 Pro a jeho 200Mpx teleobjektiv v akci

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nový Honor Magic7 Pro se kromě špičkového výkonu, ultrazvukové čtečky otisků nebo například výkonného nabíjení chlubí také fotovýbavou, kde má bodovat především 200Mpx teleobjektiv o velikosti 1/1,4" a clonovém čísle f/2,6. Honor navíc kombinuje schopnosti tohoto snímače s umělou inteligencí, která má značně vylepšit výsledné snímky.

V praxi to pak funguje tak, že v nastavení povolíte využití AI a při zoomování (úroveň přiblížení musí být 30× či vyšší) se objeví tlačítko pro aktivaci AI, která pořízený snímek vylepší. Po zachycení tak chvíli čekáte, než AI obraz zpracuje, a následně si již můžete prohlédnout původní a pomocí AI upravený záběr. Honor má v tomto ohledu velmi pěkně zpracovaný nástroj pro prohlížení obou fotografií, podobný níže přiloženému posuvnému nástroji.

Stejně jako v dalších oblastech pak platí, že AI je často velmi kreativní a je schopná na snímcích „domyslet“ rovněž to, co na originálních záběrech nenajdete. Výsledná kvalita je tak sice o dost lepší, ale může působit jako olejomalba, která navíc neodpovídá předloze. I proto je dobře, že Honor v úložišti uchovává také původní snímek a uživatel může zkontrolovat, co se mu líbí víc. Využití této AI funkce je rovněž svázáno s nutností mít telefon připojený k internetu. Honor se chlubí tím, že využívá hned několik různých technologií včetně speciálního Telephoto Enhancement LM, díky čemuž má být výsledek co nejlepší. Pochopitelně můžete posoudit schopnosti AI během zoomování sami a níže si prohlédnout další snímky v plném rozlišení. Původní a pomocí AI upravené záběry jistě snadno odhadnete.