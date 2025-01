Do roku 2030 máte s Honorem Magic7 Pro vystaráno. Došlo k prodloužení podpory

Fotografie: Honor

Honor dnes na český trh oficiálně uvedl zbrusu novou vlajkovou loď Magic7 Pro. Ta se pyšní velice nekompromisní výbavou, která stojí na vrcholném procesoru Snapdragon 8 Elite. spolehnout se můžete i na stupeň krytí IP69. Novinka disponuje 6,8" LTPO AMOLED displejem s lehkým zakřivením, který má jemné rozlišení a až 120Hz obnovovací frekvenci. Do displeje je integrována ultrazvuková čtečka otisků prstů a rovněž 3D skener obličeje, který je v podlouhlém průstřelu vedle čelní kamerky.

Honor Magic7 Pro

Magic7 Pro disponuje hlavním snímačem OmniVision OVH9000 s 50 megapixely, optickou stabilizací obrazu a proměnnou clonou f/1.4 až f/2.0. Dále nechybí 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se schopností fotit i makro snímky od 2,5 cm. Výčet zadních snímačů zakončuje 200megapixelový teleobjektiv Samsung S5KHP3 s možností trojnásobného bezztrátového přiblížení a optickou stabilizací obrazu. Digitálně lze přiblížit až 100krát. Spolehnout se můžete na záznam 4K videa s 60 snímky za vteřinu, a to i v případě čelní 50megapixelové kamerky.

Prostředí stojí na nejnovějším Androidu 15 a výrobce oznámil, že softwarová podpora bude trvat do roku 2030, celkově tedy 5 let, což je o jeden rok déle, než v případě loňského Magicu6 Pro. V praxi to znamená, že nové verze Androidu budou vycházet 5 let a stejně dlouhou dobu bude novinka získávat i bezpečnostní záplaty. Ve srovnání s konkurencí je Honor zhruba uprostřed. Samsungy i Pixely se těší ze 7leté podpory, OnePlus jen ze 4leté u hlavních aktualizací, respektive 6leté u bezpečnostních záplat.

S kódem „magic7pro“ získáte u Mobil Pohotovosti na nový Honor Magic7 Pro zaváděcí slevu 4 000 Kč. Akce platí do 2. března na mp.cz.