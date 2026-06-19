Tenkým mobilům neodzvonilo? Příští rok by se měl představit Apple iPhone Air 2

Když Apple představil svůj historicky nejtenčí smartphone, vzbudil obrovskou vlnu pozornosti. Extrémně štíhlé tělo si však vyžádalo citelné hardwarové kompromisy, mezi které patří slabší výdrž na jedno nabití a přítomnost pouze jediného hlavního fotoaparátu, což se stalo terčem nejčastější kritiky ze strany uživatelů. Podle nejnovějších informací uznávaného analytika Marka Gurmana z agentury Bloomberg (viz bloomberg.com) se v první polovině příštího roku dočkáme druhé generace, která tyto dvě hlavní slabiny kompletně odbourá.
Pokročilé prototypy druhé generace iPhonu Air, které uvnitř Applu nesou kódové označení V62, sázejí na zachování původního, velmi populárního designu a extrémní štíhlosti. Výrobci se však do útrob podařilo vměstnat druhý zadní snímač. Konkrétně má jít o ultraširokoúhlý objektiv, díky kterému by se fotografická výbava druhého Airu dorovnala standardním iPhonům.
Druhým klíčovým upgradem bude prodloužení výdrže baterie. Vzhledem k prostorové tísni velmi tenkého mobilu je nepravděpodobné, že by Apple použil fyzicky větší baterii. Vyšší výdrže tak výrobce pravděpodobně docílí optimalizací softwaru a nasazením efektivnějšího procesoru. V příští generaci má být nasazen procesor Apple A20 Pro, tedy typ, který má pohánět i iPhony s přídomkem Pro.
Představení druhé generace iPhonu Air je naplánováno na jaro 2027. To znamená, že od vydání původního modelu uplyne přibližně rok a půl. Apple se tímto krokem definitivně vzdává snahy aktualizovat tento specifický model v ročních cyklech a přesouvá jej na později. Pokud se všechny spekulace potvrdí, na jaře 2027 by se tak odhalil základní iPhone 18 a po jeho boku iPhone Air 2.
Jenom Apple si toho ještě nevšiml a na druhé generaci "vydělá" podobně jako na první a pak už třetí generace nebude (jako to bylo u mini).
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