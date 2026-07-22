Co si Apple nadělí k 20. narozeninám iPhonu? Prý model se zakřiveným 7" displejem

Už v roce 2027 oslaví ikonický iPhone své 20. narozeniny a Apple podle nejnovějších úniků chystá oslavu ve velkém stylu. Podobně jako v roce 2017 model iPhone X přinesl revoluci v podobě bezrámečkového displeje a výřezu s Face ID, chystaný jubilejní model má nastavit nový standard pro celou budoucnost značky.
Podle nejnovějších informací ze sociální sítě Weibo (viz weibo.cn) Apple testuje zatím největší panel, jaký kdy u svých telefonů použil. Chystané vlajkové modely by mohly nabídnout obrazovku o úhlopříčce až 7". Konkrétně se mluví o 6,96", což znamená pouze o 0,06" více, než kolik nabízí současný největší iPhone. I přes obří úhlopříčku by však telefon neměl působit přerostle, protože Apple má použít displej zakřivený do všech čtyř stran spojený s extrémně tenkými rámečky. Díky tomu bude fyzická velikost zařízení srovnatelná s dnešními modely Pro Max.
Největším lákadlem má být kompletně čistá přední strana bez jakýchkoli průstřelů či výřezů pro Dynamic Island. Apple by měl u výročního modelu poprvé plně nasadit technologii Face ID zabudovanou přímo pod displejem. Přední fotoaparát i senzory pro rozpoznávání obličeje tak zůstanou běžným očím skryté pod zobrazovacím panelem.
Spolu s tím se spekuluje o vylepšené skleněné ochraně Ceramic Shield, která má plynule přecházet i do bočních hran, nebo o nasazení baterie s kapacitou až 6 000 mAh. Ve hře je také možnost reverzního bezdrátového nabíjení pro příslušenství nebo přechod na čistě haptická tlačítka na bocích. Ačkoli nás od premiéry výročního modelu dělí ještě minimálně rok, úniky naznačují, že se Apple připravuje na další velký designový skok.