Tenká skládačka Honor Magic V2 nás uchvátila nejen obří baterií

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud fandíte ohebným telefonům, ale doposud se vám zdála omezující tloušťka zařízení v zaklapnutém stavu, neměl by vám uniknout nový Honor Magic V2, který se na veletrhu IFA 2023 dočkal globální premiéry. Jaké jsou naše první dojmy?

Honoru Magic V2 byla na veletrhu věnována velká pozornost a není se čemu divit. Zařízení je totiž velmi zajímavé hned z několika důvodů. Jedním z nich je nepochybně již zmíněná tloušťka, která činí v zavřeném stavu pouhých 9,9 mm. Podle Honoru tak vstupujeme do „éry milimetrové“, kdy bude přinejmenším tloušťka skládaček tohoto výrobce velmi nízká. Ostatně módní příslušenství Honor V Purse má v pase méně než 9 mm, což už je skutečně působivé.

Během používání Honoru Magic V2 jsme přišli tenkosti zařízení rychle na chuť, neboť díky tomu skládačka působí jednoduše jako obyčejný smartphone. S tím benefitem, že kdykoliv potřebujete, můžete si vychutnat obří 7,92" displej. Ten je typu LTPO OLED, tudíž umí měnit obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz. Přímo na stánku Honoru byla i zajímavá demonstrace obnovovací frekvence PWM stmívání. Tento aspekt je na první pohled neviditelný, hraje však důležitou roli, neboť (neviditelné) blikání obrazovky unavuje oči. Platí tedy, že čím vyšší frekvence je, tím lépe pro oči uživatele. V případě Honoru Magic V2 činí 3 840 Hz, tedy momentální maximum u smartphonů obecně.

Jeden stylus na oba displeje

Během prezentace jsme však také mohli zahlédnout, že k Honoru Magic V2 je možné dokoupit stylus, který lze používat jak pro ovládání vnějšího, tak vnitřního displeje. To je například jeden z rozdílů oproti Samsungu Galaxy Z Fold5, který toto nesvede. Stejně tak jsme během vystoupení mohli být svědky toho, jak byl telefon úmyslně pohozen na zem z výšky zhruba 1,5 metru, což přežil bez úhony.

Zajímavý je rovněž pant, který využívá prvky jako titan a 3D tisk. Technologicky je pak podle Honoru novinka Magic V2 parametry napřed o 8 až 10 měsíců oproti konkurenci. Výrobci to není těžké uvěřit, neboť se mu do zařízení podařilo vměstnat i baterii o kapacitě 5 000 mAh. To je s ohledem na rozměry a hmotnost (231 gramů) skutečným unikátem. Úspěchu se povedlo docílit díky nové technologii Silicon-Carbon-Dual-Battery s průměrnou tloušťkou článku pouhých 2,72 mm.

Jediné, co nás na dnešní velmi povedené prezentaci nového Magicu V2 zamrzelo, je skutečnost, že doposud nebyla oznámena dostupnost ani cena pro český trh. Novinka by se však u nás měla brzy objevit a my vás o tom budeme informovat.