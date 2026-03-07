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Tenká, odolná a se 108Mpx foťákem, taková je nová Nubia Air Pro

Michal Pavlíček
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Tenká, odolná a se 108Mpx foťákem, taková je nová Nubia Air Pro
Fotografie: Nubia
  • Mobil se pyšní tloušťkou 5,99 milimetrů
  • Potěší stupně krytí IP68 a IP69
  • Výkon obstarává procesor Dimensity 7100
  • Česká cena činí 10 490 Kč

Značka Nubia o sobě v poslední době dává mnohem více vědět. Tentokrát jsme se dočkali uvedení modelu Nubia Air Pro a jak název naznačuje, jde o obdobný směr, který jsme mohli spatřit už u starší Nubie Air. Přídomek Pro však dává jasně najevo, že tentokrát bude výbava přeci jen cílit na náročnější klientelu.

Nubia Air Pro

Novinka přichází s konstrukcí, která kombinuje elegantní městský styl s vysokou odolností . Zařízení zaujme mimořádně tenkým profilem pouhých 5,99 mm a nízkou hmotností 172 gramů. Tělo z vysoce pevné hliníkové slitiny se zesíleným sklem navíc splňuje nejvyšší stupně krytí IP68, IP69 a IP69K. Telefon je díky tomu plně chráněn proti prachu, potopení do vody i tlaku horké stříkající vody. Pro sportovní využití je na boku umístěno dedikované hardwarové tlačítko Motion Key, které jedním stiskem aktivuje sportovní režim s upraveným uživatelským rozhraním.

Dominantou přední strany je 6,77" AMOLED displej s tenkými rámečky a plynulou 120Hz obnovovací frekvencí. Panel vyniká vysokým jasem dosahujícím až 4 500 nitů, což zaručuje perfektní čitelnost obsahu i pod přímým poledním sluncem.

Nubia Air ProNubia Air ProNubia Air ProNubia Air Pro
Nubia Air Pro
Nubia Air Pro
Nubia Air Pro
Nubia Air Pro
Na celou obrazovku

O stabilní chod se stará 6nm osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 7100. Ten v rámci softwarové výbavy pohání také pokročilé AI funkce, mezi které patří textový asistent pro překlady, organizátor dne nebo fotografický editor s funkcí magické gumy pro odstraňování objektů. Z hlediska paměti je telefon vybaven až 512GB rychlým úložištěm typu UFS 2.2 . Operační paměť nabízí 8 GB. Prostředí zajišťuje systém Android 16. Výrobce slibuje pouhé 2 velké aktualizace, avšak alespoň 5 let bezpečnostních záplat.

Fotoaparáty nejsou silná parketa Nubií, což dokazuje i nový model Air Pro. Hlavní 108megapixelový objektiv je totiž v podstatě osamocený a doprovází jej jen blíže nespecifikovaný pomocný objektiv. Na čelní straně se pak nachází 32megapixelová kamerka pro selfies.

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Baterie má spíše průměrnou kapacitu 5 000 mAh, avšak s ohledem na velmi tenké tělo je to pochopitelné. Nabíjení je možné výhradně drátově, a to výkonem 45 W.

Nová Nubia Air Pro se v nadcházejících dnech začne prodávat na českém trhu, avšak cenou rozhodně nepotěší, neboť se vyšplhala na 10 490 Kč.

Technické parametry Nubia Air Pro

Kompletní specifikace
Konstrukce? × ? × 6 mm, 172 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,77" (2 720 × 1 224 px)
Fotoaparát108 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 7100, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostčervenec 2026, 10 490 Kč
tisková zpráva
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Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Alespoň že má základní 256 GB úložiště. Ale cena je přepal. Časem klesne.
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Jedna hrůza za druhou :D A ty ceny lol.
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