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Nubia Neo 5 GT se tváří jako herní mobil a proklestila si cestu na český trh

Michal Pavlíček
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Nubia Neo 5 GT se tváří jako herní mobil a proklestila si cestu na český trh
Fotografie: Nubia
  • Výkon obstarává procesor Dimensity 7400
  • Nasazen je 6,8" AMOLED displej s vysokým jasem
  • Česká cena je stanovena na 10 990 Kč

Na český trh dorazil nový herní mobil Nubia Neo 5 GT, který se poprvé ukázal na letošním veletrhu MWC v Barceloně. Novinka láká především na kombinaci vysokého výkonu, pokročilých herních funkcí a příznivé cenovky.

Nubia Neo 5 GT

Novinka zaujme na první pohled zcela plochým designem zadní strany bez jakýchkoliv výstupků, díky čemuž se skvěle drží v ruce. Herní atmosféru dotváří RGB podsvícení reagující na dění ve hře a zahnutý nabíjecí kabel, který při hraní nepřekáží v dlani.

Nubia Neo 5 GT

Čelní stranu pak opanuje 6,8" AMOLED panel s jemným 1,5K rozlišením a špičkovým jasem až 4 500 nitů, který s přehledem přesvítí i přímé polední slunce, přičemž certifikace SGS šetří vaše oči. Na hraně telefonu navíc najdeme hardwarové plochy Neo Triggers 5.0 pro pohodlné ovládání her čtyřmi prsty.

Pod kapotou tepe 4nm procesor MediaTek Dimensity 7400 podpořený 12GB operační pamětí. Aby telefon zvládal náročné tituly stabilně na 90 až 120 FPS bez přehřívání a poklesu výkonu, vybavil ho výrobce aktivním chlazením Cold-Core Trinity s integrovaným ventilátorem a nadstandardní chladicí plochou. Pro vaše data je k dispozici 512GB interní paměť. V útrobách mobilu je dále baterie s kapacitou 6 210 mAh, avšak jen průměrným 45W drátovým nabíjením.

Nubia Neo 5 GT

Mobil příliš nehledí na fotografickou výbavu. Na zadní straně je totiž pouze 50Mehgapixelový fotoaparát s blíže nespecifikovaným pomocným objektivem. Pro potřeby selfies je na čelní straně připravena 16megapxielová kamerka.

Technické parametry Nubia Neo 5 GT

Kompletní specifikace
Konstrukce? × ? × ? mm, ? g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
DisplejAMOLED, 6,8" (2 720 × 1 224 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 7400, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 120 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostčervenec 2026, 10 990 Kč
tisková zpráva
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Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 18:37
11k za tohle? S nejistou budoucností ohledně OS? Servis taky nic.. :D No ok.
Tak nabízí 2+5 let :D bezpečnostní super, OS měl mít aspoň 3 roky.
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