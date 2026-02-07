Nubia Neo 5 GT se tváří jako herní mobil a proklestila si cestu na český trh

Na český trh dorazil nový herní mobil Nubia Neo 5 GT, který se poprvé ukázal na letošním veletrhu MWC v Barceloně. Novinka láká především na kombinaci vysokého výkonu, pokročilých herních funkcí a příznivé cenovky.
Novinka zaujme na první pohled zcela plochým designem zadní strany bez jakýchkoliv výstupků, díky čemuž se skvěle drží v ruce. Herní atmosféru dotváří RGB podsvícení reagující na dění ve hře a zahnutý nabíjecí kabel, který při hraní nepřekáží v dlani.
Čelní stranu pak opanuje 6,8" AMOLED panel s jemným 1,5K rozlišením a špičkovým jasem až 4 500 nitů, který s přehledem přesvítí i přímé polední slunce, přičemž certifikace SGS šetří vaše oči. Na hraně telefonu navíc najdeme hardwarové plochy Neo Triggers 5.0 pro pohodlné ovládání her čtyřmi prsty.
Pod kapotou tepe 4nm procesor MediaTek Dimensity 7400 podpořený 12GB operační pamětí. Aby telefon zvládal náročné tituly stabilně na 90 až 120 FPS bez přehřívání a poklesu výkonu, vybavil ho výrobce aktivním chlazením Cold-Core Trinity s integrovaným ventilátorem a nadstandardní chladicí plochou. Pro vaše data je k dispozici 512GB interní paměť. V útrobách mobilu je dále baterie s kapacitou 6 210 mAh, avšak jen průměrným 45W drátovým nabíjením.
Mobil příliš nehledí na fotografickou výbavu. Na zadní straně je totiž pouze 50Mehgapixelový fotoaparát s blíže nespecifikovaným pomocným objektivem. Pro potřeby selfies je na čelní straně připravena 16megapxielová kamerka.
Technické parametry Nubia Neo 5 GTKompletní specifikace
|Konstrukce
|? × ? × ? mm, ? g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
|Displej
|AMOLED, 6,8" (2 720 × 1 224 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7400, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 120 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|červenec 2026, 10 990 Kč
Tak nabízí 2+5 let :D bezpečnostní super, OS měl mít aspoň 3 roky.
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