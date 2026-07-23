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Nubia NaviX Ultra odhaluje výbavu. Láká obří baterií, 144Hz displejem a vlastní AI

Michal Pavlíček
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Nubia NaviX Ultra odhaluje výbavu. Láká obří baterií, 144Hz displejem a vlastní AI
Fotografie: Nubia
  • Výkon obstará procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Displej nabídne 6,78" a velice tenké rámečky
  • Všechny fotoaparáty mají mít 50 megapixelů

Čínská značka Nubia nedávno upoutala pozornost oznámením modelu NaviX Ultra, který prezentuje jako vůbec první smartphone s plně integrovaným AI agentem. Ačkoli výrobce zpočátku ukázal pouze netradiční design s fotomodulem připomínajícím telefony Google Pixel a potvrdil nasazení AI asistenta Doubao, spekulace ze sociální sítě Weibo (viz weibo.cn) odhalují i kompletní klíčové hardwarové specifikace. Podle nich nepůjde pouze o softwarový experiment, ale o nekompromisní vlajkovou loď s vysokým výkonem.

Nubia NaviX Ultra

Přední stranu novinky má opanovat rovný 6,78" OLED panel s jemným rozlišením 1,5K a vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz. Displej nabídne průstřel pro přední 50megapixelovou kamerku a extrémně tenké, symetrické rámečky, které by podle úniků měly patřit k vůbec nejužším v historii značky. O výkon se postará špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, kterému bude sekundovat masivní baterie s kapacitou 7 100 mAh. Ta by měla novince zajistit nadstandardní výdrž i při náročném používání.

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Pozadu nezůstane ani fotografická výbava. Na zadní straně v podlouhlém modulu se má ukrývat trojice snímačů, přičemž každý z nich nabídne rozlišení 50 megapixelů. Sestava tak pokryje hlavní fotoaparát, širokoúhlý objektiv i teleobjektiv.

Hlavním tahákem však zůstává samotný systém umělé inteligence zvaný Doubao. Telefon využívá pokročilou architekturu, což znamená, že AI dokáže sama číst informace na obrazovce a vykonávat úkoly napříč různými aplikacemi, aniž by musela simulovat běžné dotyky prstu. Dokáže si tak pamatovat kontext vašeho používání, rozumět přirozenému jazyku a samostatně plnit komplexní zadání v reálném světě. Datum oficiálního plného uvedení na trh včetně cenových relací by měla Nubia oznámit v nejbližších době.

weibo.cn
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Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Tak jsem si koupil u Petra Hudce Motorolu Edge 60 Neo a jsem nadšen. Nemám zkušenosti s používáním teleobjektivu. Prý by měl být dobrý na portréty. Jak se tam vytváří bookeh efekt? Automaticky? Teleobjektiv by měl být rovněž dobrý na focení vzdálenějších objektů. Zatím jsem ještě nefotil. Nějaké rady? Třeba někdo z vás už ten telefon měl. Moc děkuji.
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