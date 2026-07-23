Nubia NaviX Ultra odhaluje výbavu. Láká obří baterií, 144Hz displejem a vlastní AI

Čínská značka Nubia nedávno upoutala pozornost oznámením modelu NaviX Ultra, který prezentuje jako vůbec první smartphone s plně integrovaným AI agentem. Ačkoli výrobce zpočátku ukázal pouze netradiční design s fotomodulem připomínajícím telefony Google Pixel a potvrdil nasazení AI asistenta Doubao, spekulace ze sociální sítě Weibo (viz weibo.cn) odhalují i kompletní klíčové hardwarové specifikace. Podle nich nepůjde pouze o softwarový experiment, ale o nekompromisní vlajkovou loď s vysokým výkonem.
Přední stranu novinky má opanovat rovný 6,78" OLED panel s jemným rozlišením 1,5K a vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz. Displej nabídne průstřel pro přední 50megapixelovou kamerku a extrémně tenké, symetrické rámečky, které by podle úniků měly patřit k vůbec nejužším v historii značky. O výkon se postará špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, kterému bude sekundovat masivní baterie s kapacitou 7 100 mAh. Ta by měla novince zajistit nadstandardní výdrž i při náročném používání.
Pozadu nezůstane ani fotografická výbava. Na zadní straně v podlouhlém modulu se má ukrývat trojice snímačů, přičemž každý z nich nabídne rozlišení 50 megapixelů. Sestava tak pokryje hlavní fotoaparát, širokoúhlý objektiv i teleobjektiv.
Hlavním tahákem však zůstává samotný systém umělé inteligence zvaný Doubao. Telefon využívá pokročilou architekturu, což znamená, že AI dokáže sama číst informace na obrazovce a vykonávat úkoly napříč různými aplikacemi, aniž by musela simulovat běžné dotyky prstu. Dokáže si tak pamatovat kontext vašeho používání, rozumět přirozenému jazyku a samostatně plnit komplexní zadání v reálném světě. Datum oficiálního plného uvedení na trh včetně cenových relací by měla Nubia oznámit v nejbližších době.
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