Tenhle mobil zřejmě budete chtít. Unikají informace o OnePlus 15T

Podle nejnovějších informací od důvěryhodného zdroje Digital Chat Station (viz weibo.cn) se společnost OnePlus chystá představit kompaktní zařízení, které si zachová vlajkový výkon. Tento model, který se na trzích pravděpodobně objeví pod označením OnePlus 15T nebo OnePlus 15s, má navázat na úspěch modelů 13T/13s a měl by dorazit již v první polovině roku 2026.
Ačkoli se v dnešní době stávají normou stále větší displeje, OnePlus 15s/15T má cílit na ty, kteří preferují menší rozměry. Telefon má být vybaven 6,31" plochým displejem s rozlišením 1,5K. Displej se bude chlubit symetrickými, malými rámečky na všech stranách a integrovanou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů.
Naopak výkon zůstane naprosto nekompromisní. Srdcem zařízení má být nejnovější vlajkový procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, který zajistí špičkový výkon pro náročné operace. Největším překvapením bude možná baterie. I přes relativně menší velikost telefonu má kapacita akumulátoru dosahovat 7 000 mAh. Mohlo by to značit velmi nadprůměrnou výdrž na jedno nabití.
Mezi dalšími očekávanými specifikacemi se zmiňuje certifikace IP68 pro odolnost proti prachu a vodě. Na zadní straně by měla být umístěna sestava tří fotoaparátů a nezbývá než doufat, že mezi nimi nebude chybět praktický teleobjektiv. Na další podrobnosti o novinkách si budeme muset ještě počkat.