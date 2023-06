Technologie NFC dostane nové schopnosti a větší dosah

Fotografie: Motorola

Technologie pro komunikaci pomocí blízkého rádiového pole – Near Field Communication (NFC) – je nenápadnou součástí výbavy našich telefonů. Přesto bychom si dnes už nedokázali představit, že by chyběla. Hlavní díl pozornosti na sebe strhává hlavně díky zastoupení platební karty, tedy možnosti platit telefonem nebo hodinkami.

Kromě toho má NFC řadu dalších využití a jejich počet se má dále rozrůst. Jak informuje businesswire.com, Fórum NFC vypracovalo plán, který uvádí 5 klíčových iniciativ do roku 2028. To nám dává možnost nahlédnout do budoucnosti a zjistit, jaké nové funkce by naše hodinky a mobily mohly zvládnout.

Fórum NFC je skupina založená společnostmi Sony, NXP Semiconductors a Nokia v roce 2004. Jejím cílem bylo a je nejen propagovat tuto technologii, ale také zajistit vývoj potřebných standardů. První významnou změnou by mělo být výrazné navýšení dosahu. Dnes je to 5 mm, v budoucnu by se tato vzdálenost měla zdvihnout až na 6×. Společně s tím se zlepší citlivost na signál, respektive klesne nutnost precizně srovnat antény.

Další veličinou, která výrazně naroste, je přenášený výkon. Už dnes lze teoreticky používat NFC k bezdrátovému nabíjení, ale kvůli maximálnímu výkonu 1 W se příliš nepoužívá. Nově navrhované 3 W už by mohly být zajímavé pro zařízení, jako jsou sluchátka nebo hodinky.