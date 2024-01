TCL uvádí vylepšenou technologii displeje NXTPAPER 3.0 a dva nové tablety

Fotografie: TCL

Společnost TCL, která se proslavila „papírovými“ displeji, respektive technologií NXTPAPER, dnes v rámci veletrhu CES 2024 uvedla dvojici nových tabletů i novou verzi NXTPAPER s označením 3.0. Jaké inovace přináší?

NXTPAPER 3.0 je ještě šetrnější k lidskému zraku

NXTPAPER 3.0 si zachovává vlastnosti předešlých verzí, tedy schopnost potlačit až 61 % škodlivého modrého světla a současně přinést krásně ostrý obraz, výrazné barvy či skvělý kontrast. To vše výrobce slibuje ponechat, NXTPAPER 3.0 však zároveň vylepšuje obrazovku, jež by měla ještě více připomínat opravdový papír díky technologii, která částečně propouští světlo. Další novinkou je podpora vyšší obnovovací frekvence a inteligentního stmívání DC, jež by mělo zase potlačit nepříjemné blikání obrazu, které vnímají někteří citlivější jedinci. Novinkou je rovněž upravený senzor pro adaptivní konfiguraci barevného podání dle okolních světelných podmínek či vylepšený software, jenž se řídí pravidlem 20–20–20, tedy 20sekundová pauza od dívání se do obrazovky každých 20 minut a zaostření na objekt vzdálený alespoň 6 metrů (20 stop), jak se uvádí na tcl.com.

Další vychytávkou má být upravené uživatelské rozhraní, jež nabízí tři režimy zobrazení obsahu. Standardní s potlačením modrého světla a žlutým nádechem, Color Paper Mode s nízkým kontrastem vhodný pro čtení komiksů a režim Ink Paper, jenž je doporučován všem čtenářům elektronických knih pro co nejlepší zážitek.

TCL NXTPAPER 14 Pro

Prvním tabletem od TCL, kterému se dostane technologie NXTPAPER 3.0, se stane NXTPAPER 14 Pro. Jedná se o větší zařízení s 14" 2,8K obrazovkou, které si však ale podle výrobce zachovává tenký profil i nízkou hmotnost (ani jeden údaj TCL doposud neprozradilo). O výkon se stará Dimensity 8020 a štědrých 12 GB operační paměti, o dostatek energie pak 12 000mAh baterie s podporou 33W nabíjení. Interní úložiště nabídne solidní kapacitu 256 GB, zda však bude možné rozšířit pomocí paměťových karet, to v tuto chvíli nevíme.

TCL NXTPAPER 14 Pro

Přejít do katalogu TCL NXTPAPER 14 Pro Rozměry ? × ? × ? mm , ? g Displej ?, 14" (? × ? px) Fotoaparát Procesor MediaTek Dimensity 8020 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB Akumulátor 12 000 mAh

TCL TAB 10 NXTPAPER 5G

Druhou novinkou, jež má dorazit s novou 10,4" obrazovkou typu NXTPAPER 3.0 o jemnosti 2K, je model TCL TAB 10 NXTPAPER 5G. Tento tablet využívá osmijádrový (nespecifikovaný) čipset s 5G a běží na Androidu 14, více informací k němu však v tuto chvíli nemáme.