TCL odhalilo 7 nových telefonů řady 50. Čekejte 5G i displeje NXTPAPER

TCL se účastní veletrhu CES 2024 v Las Vegas a kromě již oznámených tabletů nezapomnělo ani na telefony. Jak je u TCL již zvykem, rozhodně se nedrželO při zdi a poodhalilo hned 7 chystaných mobilů, které se postupně dostanou na vybrané trhy. Jmenovitě se jedná o TCL 50 SE, TCL 50 5G, TCL 50 XE 5G, TCL 50 XE NXTPAPER 5G, TCL 50 XL 5G, TCL 50 XL NXTPAPER 5G a TCL 50 LE.

Modely TCL 50 XL 5G a TCL XE 5G nabídnou hlavní 50Mpx fotoaparáty, 4GB RAM a baterie s kapacitou 5 100 mAh. Verze XE poskytne 6,6" IPS panel s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí, zatímco TCL 50 XL 5G bude mít 6,8" IPS displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí.

Od zmíněných modelů budou odvozené kousky TCL 50 XE NXTPAPER 5G a TCL 50 XL NXTPAPER, které by měly mít identickou výbavu a lišit se pouze nasazenými panely NXTPAPER, jež přináší nulové odlesky a současně jsou citlivější k očím. Navážou na loňský TCL 40 NXTPAPER.

