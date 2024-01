Dostupný tablet Lenovo Tab M11 (2024) zaujme dlouhou softwarovou podporou

Fotografie: Lenovo

Lenovo představilo přírůstek do segmentu levných tabletů. Tab M11 (2024) dokáže nalákat na příjemně velký 11" displej s jemným rozlišením. Do tenkého těla se dostaly čtyři stereo reproduktory nebo solidní baterie s kapacitou 7 040 mAh. Ta slibuje například přehrávání videí po dobu až 10 hodin. Nabíjení nicméně nijak rychlé nebude, výkon je omezen na 15 W.

O výkon se stará osmijádrový procesor MediaTek Helio G88 a volit bude mezi 4/8GB RAM. Výběr bude rovněž v případě interní paměti, a to mezi 64 GB 128 GB. Naštěstí nebude chybět slot pro paměťové karty až do velikosti 1 TB. Nepotěší, že výrobce do nového tabletu nasadil přes rok starý systém, musíte tak počítat s Androidem 13. Na druhou stranu Lenovo přislíbilo Android 14, avšak termín příchodu je do konce letošního roku. A ten sotva začal. Celkově výrobce slibuje 4letou softwarovou podporu s upřesněním, že tablet obdrží i Android 15 a bezpečnostní záplaty do ledna 2028.

Konektivita je zajištěna Wi-Fi ac a Bluetooth 5.1. Ve výbavě jsou i základní fotoaparáty. Na zadní straně jde o 13Mpx snímač a na čelní straně o 8Mpx kamerku, kterou ale spíše než pro selfies využijete pro videohovory.

Lenovo Tab M11 bude dostupný ve dvou barevných variantách, šedé a zelené. K tabletu si budete moci dokoupit speciální pouzdro, které poslouží i jako stojánek pro lepší konzumaci multimédií, a dále i dotykové pero. Cena byla stanovena v přepočtu na 5 tisíce korun i s daní v případě základní 64GB verze. Nejprve se má novinka dostat v dubnu na trh v USA.