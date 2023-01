„Made in China“ pro Apple není budoucnost. Údajně spustí masovou výrobu v Indii

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vzhledem k mnoha ekonomickým i politickým faktorům má Apple podle South China Morning Post do budoucna jasno ohledně lokality, kde si nechá vyrábět iPhony a jinou elektroniku. Doposud se jednalo převážně o Čínu, a proto i na iPhonech můžete spatřit nápis „Designed by Apple in California, Assembled in China“. Do budoucna se však cupertinská společnost nechce příliš spoléhat na čínské dodavatele, jejichž podnikání může významně ovlivňovat i tamní vláda, viz mnohdy razantní koronavirová opatření. Z těchto důvodů by měl Apple do roku 2027 přesunout polovinu výroby do Indie, která se jeví jako lepší volba, přičemž zde bude výroba pravděpodobně stále relativně cenově příznivá, Apple je ostatně známý tím, že má na produktech vysokou marži, kterou si jistě nebude chtít odepřít.

Indie navíc pro Apple není trhem zcela novým, i nyní zde vyrábí zhruba 5 % celkové produkce iPhonů. Doposud přitom platilo, že se nová řada iPhonů nejprve začne vyrábět v Číně a až poté v Indii, i to by se však mělo změnit a u iPhonů 15 má produkce započít ve stejnou dobu v obou zemích.