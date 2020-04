Tajné LG na obzoru. Bude mít zcela nový procesor od Qualcommu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Server nashvillechatterclass.com zveřejnil výsledek z benchmarku Geekbench, který patří prozatím neznámému smartphonu LG. Pravděpodobně půjde o zástupce střední/vyšší střední třídy. Naznačuje to právě výsledek z benchmarku. V něm se objevuje informace o procesoru Qualcomm Snapdragon s kódovým označením „lito“. Očekává se, že by tento nepředstavený procesor měl spadat do výkonné řady Snapdragon 7xx.

Bude jej doprovázet 8GB operační paměť, což je hodnota více než dostatečná. Překvapením není nasazení nejnovějšího operačního systému Android 10. Více informací prozatím není známo, stejně tak případný termín, kdy bychom se nového telefonu LG, prozatím známého pouze pod označením LM-G900N, mohli dočkat.