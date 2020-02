LG má na našem trhu novinku spadající spíše do kategorie vlajkových lodí. Zdánlivě jde o obyčejný telefon s výkonným procesorem, velkým displejem, zvýšenou odolností a bezdrátovým nabíjením. Na českém trhu k němu však dostanete ještě masivní pouzdro, ve kterém se ukrývají hned dva další displeje.

Současným trendem jsou skládací telefony, ideálně s ohebným displejem. Najdou se však tací, kteří vám dovolí telefon skládat, ale vystačí si bez ohebného displeje. Například LG G8X ThinQ, které se na českém trhu prodává výhradně v balíčku s velkým sekundárním displejem. Výbavou jde o telefon mířící spíše do vyšší třídy. Vyplatí se tato speciální novinka za bezmála 19 tisíc korun? A co displeje navíc, mají při používání reálný přínos?

LG G8X ThinQ – videorecenze

Technické parametry LG G8X ThinQ Kompletní specifikace Konstrukce 159,3 × 75,8 × 8,4 mm , 192 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 / MIL-810G Displej AMOLED, 6,4" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 855 , CPU: 1×2,88 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 640 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 9.0 Navigace vestavěná GPS: ano (A-GPS), Google Mapy, elektronický kompas Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost prosinec 2019, Kč 19 490 Kč

Obsah balení: vše potřebné

Prodejní balení obsahuje nejen obvyklé věci, jako je telefon, kabel či nabíječku, ale především pouzdro s dalšími dvěma displeji, do kterého telefon vložíte. Nabíjení pak probíhá dalším kabelem s magnetickým konektorem.

Konstrukční zpracování: lesklá klasika

Novinky od LG se k nám dostávají sporadicky a pokud, tak většinou opožděně. To je případ i testovaného LG G8X ThinQ. Vzhled samotného telefonu není nijak zajímavý a vychází ze starších přístrojů výrobce. Jde o tenké a relativně lehké zařízení, které je ze všech stran lesklé, což dobře vypadá asi tak minutu, případně do doby, než telefon vezmete do ruky. V ní ale sedí velmi pohodlně, oblé boky chválíme.

Rozmístění ovládacích prvků je příkladné, všechny jsou dobře po ruce. Na levém boku je jedna klávesa oproti zvyklostem navíc. Spouští Google Asistenta a nejde přenastavit. Můžete ho pouze vypnout, i tak se ale po opakovaném stisku Asistent spustí. Všechna tlačítka se tisknou velmi dobře, a to je vůbec nejdůležitější.

Fotoaparáty vůbec nevystupují nad okolní povrch.

Na spodní hraně je nejen USB-C, ale dokonce i 3,5mm jack, což je dnes u lépe vybavených telefonů téměř rarita. Zpracování je robustní, telefon působí pevně. Navíc se chlubí certifikací IP68, což znamená, že odolá prachu a vodě. Díky vojenskému standardu MIL STD-810G by mělo LG přežít také pád na zem. Za velké vyzdvihnutí stojí fotoaparáty, které vůbec nevystupují nad okolní povrch. Tato skutečnost je na dnešních telefonech již takřka unikátní.

Líbilo se nám kvalitní konstrukce

dobře padne do ruky

výrazně zvýšená odolnost

nepostrádá 3,5mm jack