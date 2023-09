T-Mobilu nás oblažil druhou generací T Phonů, přičemž nechybí ani lépe vybavená varianta Pro. Ta ve druhé generaci převlékla kabát a nabízí větší paměť pro vaše data. Uchovává si naopak čtveřici fotoaparátů, velký displej či bezdrátové nabíjení.

Loňská epizoda s T Phony u T-Mobilu nakonec má pokračování a letos dorazila druhá generace. Spíše než o zcela nový telefon jde však o lehký facelift, který za stejnou cenu nabízí drobnosti navíc. T Phone Pro (2023) míří do nižší střední třídy a za necelých 6 tisíc korun se snaží nabídnout poměrně bohatou výbavu.

Technické parametry T-Mobile T Phone Pro (2023) Kompletní specifikace Konstrukce 173,9 × 77,8 × 9 mm , 214 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP52 Displej TFT IPS, 6,82" (1 640 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx Chipset MediaTek Dimensity 700 , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: ?, Bluetooth: ?, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost srpen 2023, 5 999 Kč

Obsah balení: nic navíc

V klasickém prodejním balení najdete kromě telefonu manuály a USB kabel. Operátor tak nepřidal vůbec nic navíc a chybí i nabíjecí adaptér, stejně jako loni.

Nelíbilo se nám výrobce mohl přibalit alespoň nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: obr v modré

Na první pohled možná budete mít problém rozeznat loňskou generaci od té letošní. Netřeba věšet hlavu, problém bych měl i já. Obě generace jsou si podobné jako vejce vejci. Nadále jde tak o plastový telefon s matnými povrchy, který dobře padne do větší ruky. Velké rozměry jsou již jednoduše patrné, stejně jako hmotnost 214 gramů. Nutno podotknout, že vzhled působí přeci jen trochu fádněji.

Jak tedy novinku poznat? Zatímco loni se T Phone Pro nabízel v černé, možná spíše šedé, letos je T Phone Pro (2023) dostupný výhradně v tmavě modré verzi. Nejde o nějak přelomovou změnu, ale takto novinku bezpečně poznáte. Pro jistotu se ještě můžete podívat na zadní stranu, kde je ve spodní části drobným písmem napsán název telefonu včetně letošního roku.

Za jistou výhodu můžeme označit, že z 9mm těla takřka vůbec nevystupuje modul s fotoaparáty, telefon se tak při položení nekývá. Veškerá tlačítka se sdružila na pravém boku, jde o ovládání hlasitosti a odemykací klávesu. Ta je mimochodem růžová, operátor se někde podepsat přeci jen musel. Přímo v odemykacím tlačítko je také velmi dobře fungující čtečka otisků prstů. Pro úplnost dodejme, že kromě bočního tlačítka se T-Mobile decentně podepsal ještě na zadní stranu, kde uprostřed nechybí obligátní písmeno T.

Telefon působí robustně a bytelně. Je ale škoda, že se nedostalo na zlepší výšenou odolnost, která by přišla vhod. Aktuálně je třeba počítat jen se stupněm krytí IP52.

Líbilo se nám dobře se drží

Nelíbilo se nám loga operátora

velmi tuctový vzhled

Displej: zase to rozlišení

Pokud jsme očekávali nějaké vylepšení, bylo to v oblasti displeje. Jenže bohužel, nic se nestalo a T-Mobile se v roce 2023 nestydí uživatelům prodávat telefon s 6,82" IPS displejem, který má bídné HD+ rozlišení. Ano, jde si na to zvyknout, jenže rastr již vidět je a konkurence umí zpravidla jemnější displeje. Smířit se musíte i s pouze 60Hz obnovovací frekvencí, bohužel zde tak máme adepta na titul nejhorší displej v dané cenové kategorii. Nechybí alespoň automatická regulace jasu a celkově je displej dobře čitelný i venku. Ochranu displeje operátor nijak blíže nespecifikuje.

Nelíbilo se nám jen 60 Hz

velmi nízké rozlišení

Zvuk: repro je nouzovkou

Poslouchat hudbu z T Phonu Pro (2023) přes hlasitý reproduktor na spodní hraně není příliš dobrý nápad. Kvalita je pouze průměrná a sekundární parťák chybí. Ocenit lze ale solidní hlasitost, která se hodí při vyzvánění, které nepřeslechnete. Pro konzumaci muziky je ale lepší zvolit sluchátka.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: velká paměť

U levnějšího telefonu nelze čekat zázraky. Nasazen je osmijádrový Dimensity 700 od MediaTeku, který bohužel nepatří mezi nejmodernější, ale současně poskytuje stále dostatek výkonu. Spokojeni budete i se 6GB RAM. Dostáváme se k hlavní meziroční inovaci, tedy větší interní paměti. T Phone Pro (2023) disponuje 256 GB, kdy po prvním zapnutí zbývá zhruba 224 GB pro vaše data, což je opravdu velká porce v dané cenové třídě. Naštěstí jsou ale podporovány paměťové karty až do kapacity 2 TB.

Benchmark testy

Líbilo se nám slušný procesor na danou kategorii

Výdrž baterie: to dobré zůstalo

V útrobách telefonu je připravena baterie s kapacitou 5 000 mAh, což s ohledem na velký displej není zrovna mnoho. Realita je však příznivá a výdrž činí až takřka dva dny na nabití, což si zaslouží pochvalu. Nabíjení 15 W přes kabel není nejrychlejší a počítejte se zhruba dvěma hodinami. Máte však k dispozici alternativu, kterou je 9W bezdrátové nabíjení, což je poměrně unikátní u takto cenově dostupného telefonu.

Líbilo se nám podpora bezdrátového nabíjení

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení

Konektivita: 5G je samozřejmost

T-Mobile se snaží s T Phonem Pro (2023) opět dostat 5G i k méně náročným uživatelům tak, aby jej považovali za standard. Stejně jako doposud 4G. Podporovány jsou tak rychlá mobilní data i VoLTE. Potěší Wi-Fi s podporou pásma 5 GHz a nechybí ani VoWiFi. Počítat můžete také s Bluetooth a oproti menšímu T Phonu nechybí NFC, což znamená, že s telefonem můžete také bezkontaktně platit. Z logických důvodů se nekoná Dual SIM, avšak mohla být nasazena eSIM po vzoru T Tabletu.

Líbilo se nám podpora 5G

Fotoaparát: spíše jen na momentky

Zadní strana T Phonu Pro vás může upoutat celkem čtveřicí fotoaparátů. Ve výsledku však kvalitou příliš ani letos nezaujmou. Důvod je prostý, vůbec nic se u nich nezměnilo. I když hlavní fotoaparát nadále není zlý. Má 50 megapixelů a v exteriérech nedělá mezi konkurencí ostudu, nenáročným uživatelům bude plně postačovat. Potěší barevná věrnost i ostrost. Právě ostrost se však s ubývajícím světlem rychle vytrácí.

Dalším fotoaparátem je ultraširokoúhlý objektiv, jenže jeho nekvalitu rozpoznáte už na samotném displeji. Inu, nasadit 5megapxielové rozlišení byla velká chyba a fotoaparát je vcelku nepoužitelný. V podobném duchu se pak nese i zbytek fotoaparátů. Jde o 2megapixelové objektivy pro makro a portrétní snímky.

Zlepšením prošel čelní fotoaparát, který má nově 16 Mpx a mnohem více se hodí na sdílení skrze sociální sítě. Jako nouzovka je zde záznam videa, a to maximálně ve 2K rozlišení s 30 snímky za vteřinu.

Nelíbilo se nám špatný ultraširokoúhlý fotoaparát

Software: aktuálnost na místě

V T Phonu Pro (2023) je připraven Android 13, nadále tedy nejnovější verze systému od Googlu. Prostředí je takřka čisté, tedy dobře přehledné. Povedla se také optimalizace. Smartphone funguje velmi slušně i s nainstalovanými 150 aplikacemi. V prostředí není jediná aplikace od T-Mobilu navíc, což považujeme za velké plus. Fakt, že máte telefon od T-Mobilu, poznáte pouze při zapínání a vypínání, které doprovází animace operátorského loga. V současné době jsou v telefonu červencové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám slušná optimalizace

žádná aplikace navíc

Zhodnocení

Druhý rok s T Phonem Pro nepřináší příliš zásadních změn. Jsme rádi, že operátor nezvýšil cenu, avšak je to vykoupeno takřka neznatelnými změnami. Větší paměť a lepší čelní kamerka je fajn, ale přeci jen, je to docela málo. Zejména v kombinaci s tím, že se nezměnil vzhled. Jinou barvu za to pak rozhodně nepovažujeme. Mezi přednosti telefonu patří velká interní paměť, slušné prostředí, bezdrátové nabíjení, 5G či podpora NFC. Na druhou stranu je zde i několik poměrně závažných nedostatků. Tím největším je zřejmě nekvalitní displej, který je naprosto odfláknutý. Nepotěší ani mizerný ultraširokoúhlý fotoaparát či průměrný výkon.

Konkurence

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz