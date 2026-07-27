30 GB zdarma i dárky na prodejnách. T-Mobile slaví 30 let v Česku

Český telekomunikační trh si připomíná zásadní milník – je to totiž přesně třicet let od chvíle, kdy na trh vstoupilo konsorcium RadioMobil a na podzim téhož roku 1996 spustilo svou mobilní síť Paegas. A společnost T-Mobile Czech Republic, která na mobilní síť navázala, se u příležitosti půlkulatého výročí poohlíží za historickými zvraty.
T-Mobile byl totiž přímým aktérem všech technologických vln: od standardu GSM přes rozvoj mobilního internetu 3G a LTE až po současnou výstavbu optických sítí a pokrývání pátou generací. „Třicet let na trhu pro nás není jen příležitostí ohlédnout se za tím, čeho jsme dosáhli, ale především závazkem do budoucna. Technologie se vyvíjejí rychleji než kdykoli předtím a stejně rychle se mění i potřeby našich zákazníků. Naší ambicí je být i v dalších letech společností, která bude určovat tempo inovací, nástrojů umělé inteligence, posouvat hranice digitalizace a přinášet řešení s pozitivním dopadem na zákazníky i celou společnost. Protože technologie mají skutečný smysl jen tehdy, když spojují lidi,“ říká Melinda Szabó, generální ředitelka společnosti T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.
Oslavy třicetiletého působení probíhají v průběhu celé druhé poloviny letošního roku a promítly se i do letošní letní kampaně – v aplikaci Magenta Moments proto mají zákazníci k dispozici právě symbolických 30 GB dat zdarma, doprovázených soutěžemi a sezónními dárky přímo na prodejnách.
„Technologie nás neustále posouvají kupředu, ale skutečnou hodnotu vytvářejí lidé. Právě díky nasazení našich zaměstnanců se T-Mobile za třicet let stal leaderem v inovacích a společností, na kterou se zákazníci mohou za všech okolností spolehnout. Výročí proto vnímáme jako příležitost poděkovat všem, kteří se na tomto příběhu podílejí,“ říká Jitka Adámková, personální ředitelka pro oblast lidských zdrojů, práva a etiky společností T-Mobile a Slovak Telekom.
Dlouhodobou orientaci na udržitelnost a digitální inkluzi doplní v nejbližších dnech speciální grantový program „30 let s T-Mobile: 30 míst, která spojují“. Projekt cílící na obce a menší lokality do 10 000 obyvatel se zaměří na mezigenerační komunitní iniciativy s trvalým dopadem na místní život.
„Je důležité umět se ohlédnout, co je za námi. Důležitější je ale dívat se dopředu. Technologie se za posledních třicet let proměnily k nepoznání, naše role ale zůstává stejná, a to propojovat lidi a otevírat jim nové možnosti. Právě proto pokračujeme v rozsáhlých investicích do digitální infrastruktury. Dnes už totiž nejde jen o kvalitní mobilní síť. Zákazníci od nás očekávají bezpečnou konektivitu, chytrá digitální řešení, inovace i podporu při zavádění nových technologií. Budoucnost bude stát na komplexní síťové infrastruktuře, umělé inteligenci, cloudu a internetu věcí. A my jsme tu pro ně, aby byli připraveni, a abychom jim co nejvíce usnadnili život tak, aby se cítili MeziSvými,“ dodává Szabó.